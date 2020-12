Torna la rubrica Tracce dal Passato – Storia di Lucca, X puntata

Una consistente parte degli affari dei mercanti lucchesi, che interessavano la maggior parte del mondo allora conosciuto, era costituito dal commercio ditessuti di seta.

Sebbene nel tredicesimo secolo l’industria serica a Lucca abbia conseguito grandi risultati, non ci sono prove documentali dalle quali risulti che il gelso fosse coltivato estensivamente nel territorio lucchese. Analizzando il grande numero di contratti di vendita aventi ad oggetto terreni, che riportano minuziosamente specificate le varietà arboree presenti sopra gli stessi, è agevole notare quanto sia raro trovare citato il gelso.

Come viene documentato da parecchi contratti, a Lucca la seta veniva importata dalla Georgia, dalle regioni indiane bagnate dal fiume Gange, dall’Egitto, dalla Spagna, dalla Romania, dall’Italia meridionale, dalla Lombardia e dal modenese. Le diverse varietà erano conosciute come seta de fresio, orsoio crudo, textorii de ultramare crudi, seta nicchilia, seta talina, seta colusmia, seta capitonia, seta mendecascia ed infine seta talani et sexucini, che veniva comprata a Genova.

Lucca poteva vantare la lavorazione di una grande varietà di tele seriche, che non richiedeva soltanto filatoi. Pertanto erano attivi in Lucca molti “cocitori di seta” e addetti alla tinteggiatura. Non era nemmeno infrequente la costituzione di società tra artigiani e commercianti, come documenta un contratto del 1292 tra un tintore di nome Giovanni e diversi mercanti: “Joannes quondam Boncontri Paltonis tintor ex parte sua et Ciuccus quondam Tedaldini et Franciscus fillius Campanari Franchi mercatores sete et filugelli pro ipsis et alii mercatoribus… intendentes simul companiam et societatem facere in arte tingendi et tingi faciendi setam et filugellum et alias mercationes”.

Le società tra mercanti hanno avuto un ruolo non secondario nella società del tempo. Non è un caso se Tolomeo dei Fiadoni ricordi nei suoi “Annali” una delle prime società di commercianti, costituita da Rodolfo Viviani e Lorenzo Chiatri: “ut in actis Lucensibus scribitur, dicunt primae factae societates in civitate Lucensi, quarum auctores fuerunt Rodulfus Viviani et Lottus de Chiatri”.

Non mancavano nemmeno le figure professionali del battitorauri e del battitorargenti. Erano organizzati corporativamente, come si evince da un atto pubblico del 1279 nel quale si legge “congregata universitate artis battitorum auri Luc. Civ. in ecclesia s. Salvatoris in muro…”.

La loro arte consisteva nel preparare le lamine e i fili di metallo prezioso daimpiegarsi successivamente nella tessitura di pregiatissimi broccati come il catassamito, drappo di seta tessuta con filato di oro e argento che era usato per gli arredi dei luoghi di culto.

A quei tempi i tessuti di seta lucchesi erano conosciuti ed apprezzati in tutta Europa. Basti ricordare Margherita di Francia, consorte di Edoardo I d’Inghilterra, che venne sepolta con diversi drappi di seta e oro provenienti da Lucca.

Nella seconda metà del tredicesimo secolo i mercanti lucchesi furono favoriti dagli accordi del 1255, ai quali parteciparono Firenze, Genova e la stessa Lucca. In verità lucchesi e genovesi non erano nuovi a intese commerciali: risale al 1152 l’accordo che permetteva ai commercianti di Lucca di portare in territorio genovese quelle merci che non risultassero concorrenti rispetto a quelle vendute dai mercanti di Genova: “nos Januenses salvabimus Lucenses et res ipsorum… et permittimus illis adducere res quas voluerint portare ad ferias ultramontanas, exceptis illis rebus que sint contrarie nostris mercibus”.

Poco dopo il 1255 venne inoltre stipulata una pace con Pisa, le cui milizie erano state duramente sconfitte da quelle lucchesi. Se artigiani e commercianti ne avevano tratto indubbio vantaggio, la tregua tra le due città aveva lasciato senza occupazione coloro che erano stati impegnati nel servizio militare. Costoro vennero appellati “popolo magro” per sottolinearne la contrapposizione con il “popolo grasso”, costituito da artigiani e commercianti.

La situazione in città divenne tesa al punto che Lucca fu scossa da una lotta intestina che vide contrapporsi chi aveva avuto benefici dalla pace e chi ne era stato danneggiato: “… fuit praelium Lucae inter populum macrum et tenuem viventem inter illos qui erant Nobiles et populum grassum, qui immediate conjungebatur majoribus, et ipsi aliquando de majoribus erant. Isti autem diu ad invicem certantes, laesione tandem sine magna ad concordiam redeunt” (Tolomeo da Lucca, Annali).

Per riportare la concordia venne formato un esercito da impiegare in appoggio alle truppe delle città alleate. Inoltre i mercanti destinarono parte dei loro ricavi al miglioramento di ospedali ed istituzioni di carità cittadine.

Poco dopo il 1260 la congregazione dei mercanti fondò lo Spedale della Misericordia, intitolato a San Luca. Inizialmente dedicato alla cura degli infermi, poco alla volta allargò il campo della propria attività verso altre opere caritatevoli, diventando il centro di coordinamento di istituzioni come lo Spedale di san Jacopo di Rivangaio e lo Spedale di san Pietro di Valdottavo, destinati ad accogliere i pellegrini.