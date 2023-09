Appuntamento sabato dalle ore 9.30. Al termine, porte aperte a quanti interessati

TORNA LA GIORNATA DELLO SPORT

OLTRE 500 I GIOVANI ATTESI ALLO STADIO BUON RIPOSO

SERAVEZZA – Torna la Giornata dello sport dedicata alla conoscenza di varie discipline, con l’obiettivo di diffondere tra i più giovani la passione per le diverse attività.

L’appuntamento è per tutta la mattina di sabato (16 settembre), a partire dalle ore 9.30, allo stadio Buon Riposo di Pozzi dove saranno presenti oltre cinquecento giovanissimi delle scuole primarie e della scuola media Enrico Pea.

Si tratta di un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale con la collaborazione dell’Istituto comprensivo di Seravezza e il patrocinio del Coni, per dare modo ai bambini di trovare nello stesso luogo dimostrazioni di diversi sport, con l’opportunità di sperimentarli sotto l’attenta guida delle varie associazioni.

A presentare ai giovani i rispettivi sport saranno la Scuola Seravezza-Pozzi Calcio, l’Asd Pallavolo Versilia e l’Asd Jump Volley, Asd La Rosa per la ginnastica, il Circolo degli scacchi, Professione danza, la Pro loco di Querceta con le contrade del Palio dei Micci che proporranno i giochi delle bandiere, l’Associazione Arcieri Kentron Dard e la Pugilistica Boxe Seravezza.

L’iniziativa, alla quale hanno attivamente lavorato l’assessore all’istruzione Valentina Mozzoni e il consigliere comunale delegato allo sport Giacomo Tarchi, si trasferisce dal centro di Querceta (dove si è svolto a giugno dell’anno scorso) allo stadio comunale, tornando così a usufruire di uno spazio ampio dove i bambini potranno trascorrere una mattinata all’aperto, scoprendo numerosi sport e magari appassionandosi agli stessi.

“Si tratta di una bella opportunità offerta ai giovanissimi – commenta l’assessore all’istruzione Valentina Mozzoni – , una giornata formativa che ha l’obiettivo di far conoscere lo sport come attività salutare, dove esistono delle regole da rispettare e dove la competizione significa seria preparazione ed equilibrato spirito agonistico, imparando a saper gestire le vittorie ma anche le sconfitte. Insomma una vera e propria palestra della vita, capace di proporre una preziosa rete di socializzazione e di condivisione”.

Al termine delle dimostrazioni riservate alle scuole, le associazioni sportive rimarranno a disposizione di quanti vorranno conoscere o cimentarsi nelle rispettive discipline.

“Il nostro grazie va alle associazioni del territorio con le quali si è creata una positiva sinergia – spiega il consigliere delegato allo sport Giacomo Tarchi – con l’obiettivo di promuovere le varie discipline sin dall’età scolare, attraverso un ampio ventaglio di scelte capaci di soddisfare le differenti attese e predisposizioni. La presenza di numerose associazioni sportive e la loro diffusione rappresentano certamente un importante indice per valutare lo standard qualitativo di un territorio, un aspetto sul quale siamo attivamente impegnati per far sì che il nostro comune sia sempre più capace di dare risposte nuove e concrete anche al mondo dello sport”.