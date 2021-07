Torna il laboratorio di promozione della lettura per grandi e piccini

Torna il laboratorio di promozione della lettura in biblioteca Seravezza, con grandi e piccini assieme uniti dall’amore per i libri. Ad offrire questa bella occasione è la nuova Maratona di Lettura promossa dall’assessorato alla promozione e valorizzazione del territorio, dalle politiche giovanili e dalla biblioteca “Sirio Giannini”. Appuntamento mercoledì 21 luglio dalle 21:00 alle 23:00 a Palazzo Mediceo.

Si partecipa con un libro a piacere – portandolo da casa o scegliendolo fra quelli disponibili in biblioteca – e si legge un brano per un massimo di dieci minuti. La partecipazione è gratuita, aperta a un massimo di venti lettori senza limiti di età, per il solo gusto di condividere con gli altri un’emozione fatta di parole. La prenotazione è obbligatoria telefonando allo 0584 757770 oppure allo 0584 757771 o inviando una mail a biblioteca@comune.seravezza. lucca.it.