Torna il “Concerto sotto le stelle” del Coro Versilia

Sabato 6 agosto alle 21,30 il Coro Versilia torna a esibirsi nel tradizionale “Concerto sotto le stelle”, iniziativa nata oltre quarant’anni fa e divenuta, nel tempo, un appuntamento fisso e molto apprezzato dell’estate, a Pietrasanta.

La compagine corale diretta da Wilma Quadrelli, dopo due anni segnati dalle difficoltà dell’emergenza sanitaria, è pronta a calcare il suggestivo palcoscenico naturale de “La Cava” di Capezzano Monte, location di grande fascino e che offre anche un ottimo sollievo dalla calura estiva.

Il concerto si svilupperà in due tempi, ciascuno dei quali proporrà l’esecuzione di otto pezzi dedicati alla natura, alla pace e all’amore: canti di montagna e d’autore si alterneranno in un programma che spazierà dai classici del poeta e musicista veneto Bepi de Marzi, come “Signore delle cime”, “Benia Calastoria” e “Rifugio bianco”, presenti da sempre nel repertorio del coro, ai brani del friulano Marco Maiero, fra questi “Volo sul chiaro” e “Cercheremo”, entrati più di recente a far parte delle opere proposte della corale.

Il concerto, organizzato con il patrocinio del Comune di Pietrasanta, è a ingresso gratuito.

Per informazioni coroversilia@libero.it oppure 339 4551197.