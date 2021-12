TORNA IL CONCERTO DI NATALE IN SAN FRANCESCO CON LA FILARMONICA ‘LUPORINI’ E SIMONA MOLINARI

Biglietti gratuiti sul sito della Fondazione CRL da martedì 14

Lucca, 11 dicembre 2021 – Finalmente Natale in San Francesco! Dopo un anno di stop causa pandemia torna la Filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro per il tradizionale concerto nella chiesa di San Francesco, domenica 19 dicembre, ore 17, con una special guest: la cantante Simona Molinari.

Come da tradizione, la manifestazione ad ingresso gratuito, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e da altri sponsor, propone un programma ampio e variegato, selezionato accuratamente dal Direttore della Filarmonica Giampaolo Lazzeri: si va dalla celebre Over the rainbow alla struggente Torna a Surriento, dalla E se domani resa celebre da Mina a Tu si’ ’na cosa grande di Modugno fino alla hit di Simona Molinari, Felicità e alla degna conclusione con la ‘classica’ Feliz Navidad di José Feliciano.

Una scaletta accattivante che, come sempre, propone anche inediti, come Armonie del Serchio, composta da Paolo Razzuoli e strumentata dallo stesso Maestro Lazzeri proprio per questa speciale occasione.

C’è attesa dunque per un appuntamento con la musica d’autore, grazie ad un’orchestra di fiati, composta da oltre cinquanta elementi che, nata nel lontano 1894, è irrinunciabile punto di riferimento per la vita culturale e artistico-musicale del territorio di Capannori e non solo. Un ensemble che negli ultimi anni ha voluto festeggiare il Natale portando a Lucca interpreti della musica al femminile di altissimo livello, sempre caratterizzate da una notevole presenza scenica e da una grande voce.

Anche quello di Simona Molinari è un ‘timbro’ che non si dimentica: interprete versatile che ha spaziato da fortunate partecipazioni a Sanremo al musical (Jesus Christ Super­star, 2014) fino a indimenticabili collaborazioni con artisti del calibro di Al Jarreau, Gilberto Gil, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Lelio Luttazzi, Renzo Arbore, Massimo Ranieri e Fabrizio Bosso. Da anni ‘entra’ nelle case degli italiani come interprete della sigla della serie Sky I delitti del Barlume e domenica sarà l’ospite speciale per questo ritorno del concerto natalizio in San Francesco, un buon auspicio, ci si augura, per un Natale sereno dopo un periodo a dir poco complesso.

Ingresso gratuito tramite prenotazione online sul sito www.fondazionecarilucca.it a partire dalle ore 12.00 di martedì 14 dicembre.