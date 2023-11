Torna il cashback salute: il Comune di Porcari rimborsa l’80 per cento delle spese mediche

L’opportunità è riservata a nuclei con Isee fino a 11mila euro

Ci sarà tempo fino all’1 dicembre per presentare la domanda

Sono stati 34 i nuclei beneficiari, nel primo semestre dell’anno, dell’iniziativa di rimborso dell’80 per cento delle spese mediche sostenute dalle famiglie con Isee fino a 11mila euro di Porcari, pari a 4700 euro. Un’iniziativa che l’amministrazione comunale ha deciso di riproporre per la seconda parte dell’anno, lasciando inalterati i requisiti di accesso al cashback, a copertura delle spese affrontate per l’acquisto di medicinali o per ricevere prestazioni sanitarie dall’1 luglio al 30 novembre.

C’è tempo fino all’1 dicembre per rispondere all’avviso pubblico e presentare la documentazione necessaria al rimborso: scontrini di farmacia con codice fiscale, ticket del Servizio sanitario nazionale, fatture delle visite specialistiche. Sono coperti dalla misura anche i farmaci e i parafarmaci senza obbligo di prescrizione indicati come necessari dal medico di base, così come le spese per ottenere le certificazioni utili per accedere all’indennità di accompagnamento per le persone invalide e alle agevolazioni della legge 104 trasmesse all’Inps.

Potranno beneficiare del ‘cashback salute’ le persone residenti nel Comune di Porcari con Isee fino a 11mila euro, con due tetti massimi di rimborso previsti: 200 euro per i nuclei di fascia A, con Isee fino a 7200 euro, e 150 euro per i nuclei di fascia B, con Isee da 7200,01 a 11mila euro. Saranno ammesse anche le attestazioni Isee dell’anno corrente, che i vari patronati sono in grado di elaborare, qualora sia emersa nell’ultimo periodo una condizione economica di improvviso disagio. Il contributo sarà erogato secondo una graduatoria entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, dopo che gli uffici comunali avranno verificato i requisiti di ammissione dichiarati e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Verrà data precedenza ai nuclei che non hanno beneficiato del cashback salute nel primo semestre dell’anno.

Commenta l’assessore alle politiche sociali, Michele Adorni: “Le tante domande presentate dai cittadini nel primo semestre dell’anno ci hanno restituito la fotografia chiara del bisogno. È per questo che, con concretezza, abbiamo scelto di riproporre questa misura che investe sul benessere di chi troppo spesso si trova nella condizione di non poter accedere alle spese per curarsi o per sottoporsi a visite specialistiche periodiche di prevenzione. Saranno soddisfatte le domande idonee sulla base di una graduatoria che darà la priorità a chi non ha già ricevuto il cashback salute nel primo semestre: per questo invito tutti a informare, col passaparola, amici e conoscenti che potrebbero beneficiare di questa misura. L’amministrazione comunale si riserva, in caso di necessità, di destinare ulteriori risorse economiche per soddisfare comunque tutte le richieste che arriveranno”.

Il modello della domanda può essere scaricato dal sito internet del Comune di Porcari ( www.comunediporcari.org ) nella sezione Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. In alternativa è possibile recarsi all’ufficio interventi alle persone di via Roma 121 (ex Cavanis) e ritirare il modulo cartaceo dalle 9 alle 13 dei giorni feriali.