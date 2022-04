Torna il Carnovale Porcarese, domenica il via dell’edizione speciale di Primavera

Carri allegorici, musica, danza e atmosfere circensi al Carnovale Porcarese che si apre domenica 24 aprile. Sono cinque le date all’insegna del divertimento per l’inedita edizione primaverile della manifestazione organizzata dall’associazione Happy Porcari con il patrocinio del Comune.

Si parte, come detto, domenica prossima e si prosegue il giorno della Liberazione, il 25 aprile. La terza giornata è in programma sabato 30 e poi le successive dell’8 e e del 15 maggio.

L’ultimo giorno del Carnovale saranno estratti anche i biglietti vincitori della lotteria e fino a quel momento sarà possibile acquistarli in tutti i negozi del paese che espongono la locandina gialla dell’evento: in palio ci sono una Fiat Panda, un viaggio per tutta la famiglia nel parco di Disneyland a Parigi e un iPhone 13 Pro max.

Molte, e varie, le attrazioni che faranno da cornice alla tradizionale parata delle creazioni di carta pesta allestite in questi mesi dai maestri carristi. I bambini e le bambine avranno solo l’imbarazzo della scelta: ci saranno i gonfiabili e gli elastici, la pesca delle ochette e la giostra dei cavalli, le bolle sull’acqua e un percorso fantasy da affrontare.

fonte noitv