Torna dopo dieci anni Randa Joe, il concorso fotografico per quadrupedi senza casa

Al voto del pubblico tutti i cani adottabili della struttura municipale di Pontetetto. L’assessore Consani: “Il primo classificato vincerà una famiglia”

“Randa Joe – Concorso fotografico per quadrupedi senza casa” è un progetto del Comune di Lucca – in collaborazione con Lucca Crea e le associazioni Lav, Battito Animale, Sos Animali e Ambiente Onlus e Ass. C.A.ni – che vedrà i 26 cani adottabili del Canile municipale di Pontetteto sfidarsi sui social e sui media a colpi di gradimento del pubblico per vincere il titolo di Randa Joe 2023 e conquistare così una casa ed una famiglia che sarà selezionata accuratamente dalle associazioni di volontari del territorio secondo criteri di idoneità prestabiliti. Il grande pubblico voterà ogni lunedì dal 12 giugno per 9 settimane il quadrupede preferito, ogni vincitore passerà il turno e passerà all’eliminatoria successiva su modello dei gironi calcistici. Ogni partecipante sarà introdotto al grande pubblico con foto e scheda, potendo così sfruttare la visibilità per essere nel caso adottato “in corsa” e lasciare il posto al successivo campione di gradimento, fino al match finale ed alla proclamazione del vincitore.

“E’ un grande piacere presentare oggi questa iniziativa di cui siamo fieri, con l’obiettivo di di disincentivare l’abbandono dei nostri amici a quattro zampe durante i mesi estivi che ci apprestiamo a vivere e favorire invece l’adozione – ha commentato Cristina Consani, assessore con delega alle politiche animali – Siamo certi che Randa Joe, con la collaborazione di tutti gli enti coinvolti e dei cittadini, possa essere un grande successo e una concreta possibilità di riscatto per tutti gli animali che vivono in una situazione di disagio e che – grazie ai proverbiali “cinque minuti di celebrità” – potranno finalmente trovare padroni affettuosi e una sistemazione più degna”.

“Abbiamo messo volentieri a disposizione la nostra esperienza maturata nel grande evento Lucca Comics & Games e in altre iniziative per venire in aiuto di amici a quattro zampe più sfortunati che adesso si trovano senza una famiglia – ha dichiarato Nicola Lucchesi, amministratore di Lucca Crea – I fumetti, il cinema, i romanzi e gli anime ci raccontano spesso di grandi storie di amicizia tra uomo e animali e speriamo con questa bella idea di riuscire a promuovere l’adozione degli ospiti del canile, ma anche a sensibilizzare sempre di più le persone contro l’abbandono”.

Un po’ di storia

Il progetto “Randa Joe” nasce dieci anni fa da un’idea di Stefano Giuntini e Dimitri Galli Rohl. Supportato dal primo quotidiano on line della nostra città, il “pet contest” di allora proponeva – come obiettivo principale – la sensibilizzazione dei lettori rispetto all’inqualificabile prassi dell’abbandono dei cani in prossimità delle vacanze estive, oltre a promuovere la conoscenza di realtà cinofile potenzialmente destinate a trascorrere il resto dei propri giorni nelle gabbie dei canili. L’operazione tentava inoltre d’incentivare le richieste di adozione da parte di cittadini disponibili e consapevoli. I cani vennero dunque fotografati e la loro storia raccontata ai lettori che ogni settimana esprimevano tramite voto on line la loro preferenza, superavano le varie fasi eliminatorie, ma spesso – invece che lottare per il titolo – si dovevano “accontentare” di vincere una nuova casa e l’affetto di persone decise a tradurre il proprio voto in qualcosa di più concreto. Vennero fotografati circa 40 cani e la competizione fu molto “agguerrita”. Tutti coloro che venivano a conoscenza del “pet contest” avevano il proprio beniamino ma, alla fine dei giochi, solo un cane riuscì a salire sul gradino più alto del podio e vincere il premio più ambito. Un padrone responsabile e una cuccia comoda senza sbarre.

Bettina J. Morgan (Randa Joe 2013)

è la canina tripode vincitrice della prima edizione (2013) e quindi attuale detentrice del titolo Randa Joe. Entrata in classifica sul filo di lana perché trovata a girovagare tra i boschi, Bettina era incinta e priva della zampa anteriore sinistra. La sua storia commosse il web locale e, dopo aver dato alla luce due cuccioli proprio durante la sua permanenza al canile, vinse il contest “Randa Joe” iniziando una nuova vita che la portò a diventare una vera e propria “mascotte” delle comunità legate ai diritti degli animali. Cagnolina dall’indole vagabonda, ha vissuto altri sette anni dopo quella consacrazione, spegnendosi nel dicembre 2020.

Dieci anni dopo

Molto è stato fatto in questi anni per contrastare il fenomeno dell’abbandono degli animali domestici anche se, purtroppo, ancora oggi veniamo a conoscenza di comportamenti criminali nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Il 25-30% degli abbandoni di animali domestici si registra infatti nel periodo estivo, prima della partenza per le ferie. Quando il quattrozampe, trattato alla stregua di un oggetto che non serve più, viene lasciato in balia di se stesso. “Si stima che ogni anno – sono i dati forniti da Lav nel 2022 – in Italia siano abbandonati una media di 80mila gatti e 50mila cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. L’abbandono è un reato punito con l’arresto fino a un anno o con una multa fino a 10mila euro”. È per questo motivo che il Comune di Lucca ha deciso di riproporre il pet contest – attraverso l’assessorato con delega alle politiche animali, in collaborazione con Lucca Crea, il canile municipale di Pontetetto e le associazioni (lista associazioni) -, impegnandosi in prima linea nel tentativo di promuovere nuove adozioni e disincentivare la pratica incivile dell’abbandono. Il progetto “Randa Joe 2023” prevede un format analogo a quello descritto nel primo paragrafo di questo documento: i cani adottabili ospitati a Pontetetto verranno fotografati e “raccontati” attraverso la pagina social destinata all’iniziativa, amplificando la potenza mediatica delle loro storie sventurate attraverso il sito dell’amministrazione comunale. Il progetto si svilupperà nei mesi di giugno, luglio ed agosto, arrivando a decretare il vincitore nel corso del mese di settembre. E, come accadde già nel 2013, si prefigge d’innescare un percorso virtuoso che possa rendere inutili i distinguo in merito di vincitori e vinti. Il concorso “Randa Joe 2023” non vuole infatti garantire fortuna e visibilità soltanto al quattrozampe che erediterà la corona di Bettina, bensì offrire una concreta possibilità di riscatto a tutti gli animali che già adesso vivono privi di una casa ed una famiglia e che – grazie ai proverbiali “quindici minuti di celebrità” – potranno finalmente trovare padroni affettuosi.

Come si vota

Ogni lunedì mattina sulla pagina Facebook “Randa Joe” verranno pubblicate le foto di quattro cani in gara, i cittadini potranno esprimere una preferenza usando entro il venerdì successivo uno dei quattro emoticon assegnati ai concorrenti (cuore, pollice, sorriso e stupore): il quadrupede che totalizzerà più preferenze passerà al turno successivo. Sia i candidati che i vincitori saranno regolarmente comunicati attraverso i media locali, in modo da tenere aggiornati i cittadini dell’evolversi della competizione e promuovere i cani in gara, che possono essere anche adottati in corsa previa approvazione delle associazioni di volontari partner del progetto. In caso di adozione in corsa verrà “ripescato” il cane arrivato secondo in numero di preferenze, che. Al termine del concorso il vincitore sarà premiato nel corso di una cerimonia pubblica che si svolgerà nel mese di settembre alla presenza del sindaco Mario Pardini, dell’assessore con delega alle politiche animali Cristina Consani, del presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi e di tutti i soggetti coinvolti.