Torna dopo 21 anni Lidofestival artisti di domani

LidoFestival artisti di domaniIl Ritorno

Palco davanti al pontile Vittoria di Lido di Camaiore. Mercoledi 5 Luglio ore 21.30. Torna dopo 21 anni Lidofestival artisti di domani. Divertimento, spensieratezza, musica, giochi, cultura e una grande novità: il concorso di bellezza dedicato ai Piedi. “Oh My Feet” I piedi più belli d’Italia. Per partecipare pagina instagram OMF Lido oppure telefonare associazione Balneari Lido di Camaiore. Per il ritorno in vita del suo gioiello Fabrizio Diola ha fatto le cose perbene. Nel primo appuntamento, tra gli ospiti ci sarà Clive di Videmusic che presenterà il suo libro sugli anni 80. Poi largo ai giovani con Davide Pardini, Marika Art, i ragazzi e le ragazze della scuola Arabesque di Camaiore. Colonna sonora umana sarà Dino Mancino. Performance artistiche di Alfio Bichi e il collegamento mare monti non a discorsi, ma concretamente con la presenza di tre sindaci della Garfagnana. Roberto Pagani sindaco di Sillano Giuncugnano. Nicola Poli sindaco di Minucciano. Davide Saisi sindaco di Gallicano. Così, dopo ventun anni, grazie ad una felice intuizione di Marco Da Dio presidente dell’associazione balneari, torna in vita LidoFestival artisti di domani, la manifestazione che ha tenuto compagnia ai turisti e residenti lidesi dal 1990 al 2002. Un festival dove sono passati artisti, all’epoca giovani e poco conosciuti, come: Giorgio Panariello, Andrea Bocelli, Cristiano Militello, Paolo Migone, Andrea Agresti, Niki Giustini, Graziano Salvadori… tanto per fare qualche nome. Ospiti d’eccezione di Lidofestival sono stati: Giorgio Gaber insieme a Ombretta Colli, Renato Zero, Bruno Vespa, Amii Steward, Gherardo Colombo, Red Ronnie, Marco Columbro, Marcello Lippi, Sveva Casati Modigliani, Gianni Minà, Francesco Alberoni, Manlio Cancogni, Romano Battaglia, Iva Zanicchi…anche in questo caso tanto per fare dei nomi. Gli appuntamenti di Lidofestival proseguiranno mercoledì di luglio: 12-19-26. Gran finale Sabato 2 Settembre. L’ingresso è libero.