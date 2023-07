Torna dal 23 giugno al 14 luglio 2023 con concerti di musica classica e jazz in Garfagnana

21 volte International Academy of Music Festival. Torna dal 23 giugno al 14 luglio 2023 con concerti di musica classica e jazz in Garfagnana il festival che da 21 edizioni porta un calendario ricco di musica per tutti, il meglio dei giovani talenti a livello europeo e fa conoscere il territorio a un pubblico giovane e colto.

Nato da un progetto ambizioso della Scuola Civica di Musica in collaborazione con il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, il festival internazionale di musica classica e jazz International Academy of music, nella sua sede Italiana, offre quest’anno 17 concerti, di cui 15 a ingresso libero e 2 con biglietto.

Quest’anno inoltre sarà possibile, per la prima volta, godere anche di una cena preparata ad hoc per il pubblico del festival. Si tratta di una gradita novità, a grande richiesta del pubblico che solitamente segue più di una data, e che si trova così a trascorrere qualche giorno nella bellezza del territorio, lontano da stress e rumori cittadini.

L’appuntamento di stasera alle ore 21.15 è con il Concerto degli studenti dell’International Academy of Music

Ingresso libero

Per maggiori info: Scuola Civica di Musica tel +39 3884671502 (anche whatsapp) dalle ore 15.00 alle 19.30 – www.scmcastelnuovo.it www.iamitalia.com