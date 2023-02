Torna dal 17 al 21 febbraio il CarnevalDarsena

VIAREGGIO – Ritorna in grande stile la festa rionale più antica e amata. Il CarnevalDarsena. Le date sono quelle canoniche, dal 17 al 21 febbraio, martedì grasso.

Via Coppino e dintorni si animeranno con luci, maschere, musica e le prelibatezze della cucina trabaccolara. La novità principale in positivo è l’app “Salta la fila” che permette di usare il cellulare per pagare direttamente quello che si vuole mangiare, evitando le lunghe file alle casse che in certe serate paralizzavano un po’ la via Coppino. Le casse aperte ci saranno comunque per chi preferisce pagare in maniera tradizionale.

I prezzi sono stati leggermente ritoccati, scelta inevitabile a causa degli aumenti delle materie prime.

Come tradizione la grande Cena delle Mascherate in programma venerdì, aprirà l’edizione 2023 del Baccanale darsenotto, confermati anche i concorsi addobbo balconi, Beppe Buglia, e Riccardo Pierotti

fonte noitv