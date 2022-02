Torna Cibart a Seravezza, tra arte e natura

SERAVEZZA – Dopo due anni di stop causa pandemia torna Cibart, la rassegna nata a Seravezza nel 2016 e divenuta rapidamente un motore della promozione turistica e culturale del borgo versiliese. Le date sono quelle dell’ultimo weekend di luglio quando il centro storico si animerà di mostre, esibizioni, laboratori e allestimenti, dalle strade al letto del fiume.

Diverse le novità che gli organizzatori hanno messo in piedi durante questa lunga pausa. Una rassegna che andrà oltre la tre giorni di eventi per caratterizzare Seravezza e la sua montagna per tutto l’anno. Ecco quindi che partiranno i percorsi dell’arte, sulle mulattiere e sui sentieri, le “panchine d’artista”, la “Via dei marmi”.

Il festival vero e proprio avrà al centro il tema del riciclo. E farà da lancio di alcuni progetto come quello delle “panchine d’artista”: la prima sarà installata al “puntone”, ovvero alla congiunzione dei fiumi Serra e Vezza.

fontenoitv