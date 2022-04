Torna alla Versiliana il “Country & Garden Show”

Riparte dall’edizione numero 20, dopo due anni di pausa a causa dell’emergenza sanitaria, il “Country & Garden Show”, la mostra mercato del vivere in campagna che da sabato 23 a lunedì 25 aprile porterà una cinquantina di espositori da tutta Italia a Marina di Pietrasanta, nel Parco della Versiliana.

Organizzata dall’associazione Ponte del Principe con la supervisione di Antonella Dati, il patrocinio del Comune di Pietrasanta e in collaborazione con la Fondazione Versiliana, la tre giorni si conferma appuntamento per tutta la famiglia fra viali e giardini del celebre e suggestivo bosco costiero. Stand con oggetti di antiquariato e brocante, piante e fiori, artigianato e abbigliamento di qualità ma anche attività dedicate ai più piccoli, come il laboratorio di falegnameria creativa allestito nella zona della “Fabbrica dei Pinoli”, dove i bambini potranno cimentarsi nella costruzione di giochi in legno.

“Da questo weekend e fino all’autunno – commenta l’assessore agli eventi, Francesca Bresciani – il calendario di Pietrasanta potrà di nuovo offrire agli ospiti della Versilia tutte le sue più apprezzate occasioni di intrattenimento, all’insegna dell’arte, della natura, dello shopping e dello spettacolo: è una gioia ritrovare queste iniziative sul nostro territorio, un segno di ripartenza vera per tutta la comunità”.

Confermato anche il “concorso” interno fra gli espositori, per eleggere l’allestimento migliore e quello più originale fra gli stand presenti all’iniziativa. L’ingresso al “Country & Garden Show” è libero, orario continuato 10-20 per tutti i tre giorni della manifestazione.