Torna ad Altopascio, con la Corale polifonica Città di Viareggio che esegue la musica religiosa nelle opere di Puccini, il festival “I Musei del Sorriso” organizzato dal Sistema museale territoriale della provincia di Lucca

Lucca, 12 ottobre 2022 – La musica religiosa nelle opere di Puccini è protagonista ad Altopascio con la Corale polifonica Città di Viareggio, in un concerto a ingresso libero grazie al festival “I Musei del Sorriso”, organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca.

Giovedì 13 ottobre alle 21 al Teatro-cinema Giacomo Puccini di Altopascio protagonista “La musica religiosa nelle opere di Puccini e altri autori”, con la Corale Polifonica Città di Viareggio diretta dal Maestro Gianfranco Cosmi. L’evento, a ingresso libero, è a cura del Museo Esposizione archeologica della storia dell’antico Ospedale di Altopascio sulla Via Francigena. La Polifonica “Città di Viareggio” si è costituita nel maggio 1994; attinge al vastissimo patrimonio musicale polifonico e, spaziando dall’antico al moderno e al folclorico, dal locale all’internazionale, ha inteso proporsi come veicolo di diffusione e valorizzazione di questo tipo di musica. Il suo repertorio comprende musiche di Haendel, Bach, Puccini, Verdi, Mascagni, Scarlatti, Monteverdi, canti cinquecenteschi e seicenteschi, Spiritual e Gospel negro, canti della liturgia sacra e canti profani, brani lirici e canti popolari. Svolge attività concertistica in varie province della Regione e ha partecipato anche a Rassegne in Liguria, Marche e Veneto.

Ne è attuale direttore il maestro Gianfranco Cosmi, che collabora con numerosi Festival Nazionali ed Internazionali di canto corale.

Il festival “I Musei del sorriso” offre un cartellone di 57 eventi a ingresso libero (www.museiprovincialucca.it/eventi) che termina il 22 ottobre 2022; è un’iniziativa del Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca (coordinato dalla Fondazione Paolo Cresci, è una rete di cooperazione e di promozione dei musei del territorio lucchese), che viene realizzata con il supporto della Provincia di Lucca, in collaborazione con 28 musei del territorio e Fondazione Toscana Spettacolo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Per informazioni: Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, Cortile Carrara – Palazzo Ducale – 55100 Lucca: info@museiprovincialucca.it, 0039 0583 417483

Il calendario è a questa pagina: http://www.museiprovincialucca.it/eventi

Instagram: https://www.instagram.com/museiprovincialucca/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCq1F4-8C53W1S2nQoFZPbnQ (dove sono presenti i video promozionali di ciascun museo).