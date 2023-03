Torna a Porcari il tradizionale concerto di Pasqua

Appuntamento nella chiesa ex Cavanis per lo Stabat Mater di Vivaldi

Una delle composizioni sacre più note di Antonio Vivaldi, lo Stabat Mater del 1712, risuonerà sabato (1 aprile) alle 21 nella chiesa dell’oratorio ‘il Campanile’ (ex Cavanis) per il tradizionale concerto di Pasqua organizzato dal Comune di Porcari con la collaborazione del Circolo Amici della musica Alfredo Catalani: associazione del territorio che, in questo 2023, festeggia 40 anni di attività.

Sarà l’orchestra d’archi della scuola di musica Sinfonia, preparata da Angela Landi, a eseguire lo spartito di questa preghiera che, tradizionalmente, è associata al rito della Via Crucis e alle celebrazioni del Venerdì Santo. Del suggestivo testo di Jacopone da Todi il compositore veneziano ha musicato soltanto le prime dieci strofe, riuscendo comunque a restituire un’opera compiuta e densa di tensione emotiva.

Venti musicisti, tra docenti e allievi della scuola, accompagneranno con violino, viola, violoncello e contrabbasso la voce della mezzo soprano Ida Maria Turri; il basso continuo sarà realizzato da Gabriele Micheli.

Un appuntamento a ingresso libero inserito nel calendario parrocchiale delle celebrazioni liturgiche di Pasqua e supportato dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Unicoop Firenze. Per prenotazioni contattare il numero 347.9951581.