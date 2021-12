Torna a Gorfigliano il Concerto di Natale giunto alla quinta edizione

MINUCCIANO – Domenica 26 dicembre dalle 15,30 nella chiesa parrocchiale dei SS Giusto e Clemente si terrà la 5a edizione del concerto di Natale di Gorfigliano.

Peter Coppo alla chitarra classica, Adele Casotti al violino, Angelica Casotti, Maura Furia e la figlia Rachele Bertei al canto, tutti originari di Gorfigliano, eseguiranno canti natalizi come “Tu scendi dalle stelle”, di origine germanica come “Stille Nacht” (Notte silenziosa) e di origine anglosassone come “What Child is this?” (Che bimbo è questo?), ma anche musiche classiche come l’ “Ave Maria” di Gounod e la Serenata di Schubert.

Peter Coppo eseguirà alla chitarra classica brani di Bach, mentre Adele Casotti eseguirà al violino la famosa “Ciarda” di Vittorio Monti. Come omaggio al paese di Gorfigliano ed al suo famoso poeta e scrittore Luigi “dal Bozzo”, di cui è uscito ultimamente il libro postumo “Il dialetto di Gorfigliano in alta Garfagnana” curato da Yuri Damiano Brugiati, sarà cantata da Angelica Casotti e Maura Furia la poesia “Il Nataleccio” dello stesso Luigi dal Bozzo, nello stile del Maggio Drammatico Garfagnino con l’accompagnamento alla chitarra di Peter Coppo.