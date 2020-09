TORDELLI DEL PASTORE

per la pasta:g 300 farina 3 uova sale

per il ripieno:g 100 ricotta g 200 patate 1 scalogno g 50 aromi in pari proporzione (nepitella, prezzemolo, finocchietto) g 50 grana grattuggiato noce moscata sale

condimento: g 70 burro g 50 grana grattuggiato salvia



Impastare la farina con le uova e poco sale utilizzando eventualmente il mixer.



Raccogliere la pasta in forma di palla, avvolgerla in un telo e lasciarla riposare 30′.

Nel frattempo lessare le patate, sbucciarle e schiacciarle.

Tritare molto finemente lo scalogno e gli aromi.



Mescolarli alla purea di patate unendo la ricotta, il grana, una grattatina di noce moscata e un poco di sale.

Tirare a macchina la pasta, stendere le sfoglie ottenute e posizionare ogni 5 centimetri circa una pallina di ripieno.

Tagliare i tortelli utilizzando l’apposita rotella dentata.



Lessare i tortelli in acqua salata e, man mano che vengono a galla, scolarli.

Condirli con burro fuso e salvia e asciugare con il grana grattuggiato.

FONTE EZIO LUCCHESI