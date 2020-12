Topo d’albergo arrestato dai carabinieri

Camaiore – I Carabinieri della Stazione di Lido di Camaiore hanno arrestato Taher Mahrez , tunisino, classe ’70, nullafacente, scoperto quale responsabile di una serie di furti all’interno di due alberghi della Versilia, ai danni di alcuni dipendenti, e dell’indebito utilizzo delle carte di credito rubate.

FONTENOITV

L’ uomo, lo scorso ottobre, in giorni diversi, si era introdotto durante l’orario di apertura all’interno di due strutture alberghiere di Lido di Camaiore e, dopo aver raggiunto gli spogliatoi dei dipendenti, aveva rovistato negli armadietti di questi ultimi e si era impossessato di alcuni smartphone, soldi e carte di credito per poi utilizzare queste ultime per effettuare reiteratamente ed indebitamente numerosi prelievi presso sportelli bancomat automatici.

Al termine di una lunga attività investigativa, i carabinieri hanno dunque identificato Mahrez che è stato tratto in arresto. L’uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe anche il responsabile dell’aggressione ai danni di una guardia giurata e di una pattuglia di carabinieri una volta sorpeso a rubare negli armadietti del personale dell’ospedale di Massa. Complessivamente, il valore dei prelievi effettuati è risultato essere di 1.400 euro, a cui si vanno ad aggiungere 150 euro in contanti, due smartphone ed un tablet.