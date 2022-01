Top floor on the right” è la chiave per la porta di casa di G Shape e Fennec

Top floor on the right” è la chiave per la porta di casa di G Shape e Fennec

“Top floor on the right”: sono queste le coordinate per raggiungere l’abitazione di G Shape e Fennec, luogo dove si sviluppano tutti quei piccoli meccanismi che generalmente non vogliamo celebrare nel quotidiano, sbandierare sui social network o semplicemente ammettere a noi stessi. Le riflessioni sulla dipendenza, sulla difficoltà di far tornare i conti, sulla schiacciante competizione del nuovo millennio, sull’ansia da prestazione sociale si sviluppano sui beat cuciti ad arte da Fennec attorno alla voce di G Shape, unendo i suoni della trap con i sample ed il gusto del rap più classico.

I due artisti toscani, membri del collettivo Strane Radici, si propongono in controtendenza rispetto al trend in voga del rap italiano, scommettendo su un linguaggio elaborato e talvolta poco immediato, nel tentativo di fidelizzare un ascoltatore consapevole e attento ai dettagli.

Il disco, composto da otto tracce, è stato interamente registrato al Torci Records Studio di Seravezza (LU) da Valerio Salvetti mentre il mix e il master sono stati curati da Ciro “Princevibe” Pisanelli, presso il Princevibe Studio (VA). L’EP, la cui cover è opera di Paolo Bacci (in arte Paulie Brown), è stato pubblicato su Spotify e tutte le altre piattaforme di streaming il 17 dicembre, anticipato dal primo estratto “Non sai quando”, il cui video firmato Alessandro Arrighi è disponibile su YouTube.

Al progetto hanno anche lavorato Stefano Leonardi agli arrangiamenti e Dj Baba (Brian Chelini) con gli scratch su “NMP pt. 2”.

Ascoltalo -> https://bit.ly/3dkSKuE