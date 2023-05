Toni Capuozzo inaugura la rassegna Parliamone in Villa 2023

Toni Capuozzo inaugura la rassegna Parliamone in Villa 2023

il noto giornalista presenta il suo ultimo libro sulla guerra in Ucraina

Guerra senza fine Edizioni Signs Publishing

Domenica 4 giugno alle 18.00 Villa Bertelli Forte dei Marmi

Modera l’incontro Enrico Salvadori.

Ingresso libero. Preferibile prenotazione 0584 787251

Toni Capuozzo, grande nome del giornalismo italiano, sarà il primo ospite all’appuntamento di apertura della rassegna Parliamone in Villa edizione 2023, il talk show di Villa Bertelli, il polo culturale e artistico del Comune di Forte dei Marmi. Capuozzo, scrittore, giornalista, blogger e conduttore televisivo, domenica 4 giugno alle 18.00 nel Giardino dei lecci, presenterà il suo ultimo libro Guerra senza fine (edizioni Signs Publishing) che ha scritto insieme al collega Francesco Borgonovo. A moderare l’incontro, così come tutti gli altri in programma a giugno e luglio, fino ai primi di agosto, sarà ancora una volta il giornalista Enrico Salvadori. Nella sua lunga e apprezzata carriera Capuozzo si è occupato di mafia su ‘Mixer’ il programma cult di Giovanni Minoli. Poi ha seguito sul campo come inviato delle reti Mediaset i conflitti nei Balcani, in Somalia, in Medio Oriente e in Afghanistan ed è un grande conoscitore delle dinamiche politiche dell’Est e della Russia, sin dai tempi in cui era Unione Sovietica. In questo libro due protagonisti del giornalismo italiano si confrontano sul tema della guerra, che da oltre un anno attanaglia l’Europa. Una pubblicazione fatta di dialoghi, articoli e interviste, che muove dalla guerra in Ucraina per riflettere più in generale sulla centralità della politica e della diplomazia nella risoluzione dei conflitti. Contiene anche alcuni degli storici reportage dell’autore sulle guerre.

In caso di condizioni meteo avverse, gli incontri si terranno al coperto nel Giardino d’Inverno. Ingresso libero. Preferibile prenotazione 0584 787251. Radio Bruno, emittente radiofonica leader in Toscana e in molte regioni anche quest’anno sarà radio partner della rassegna.