Tonfano va a Led, cambiati 30 punti luce lungomare

Svolta “green” anche per il lungomare di Tonfano. Addio alle obsolete e dispendiose lampade al mercurio. Una trentina i punti, dislocati sul lungomare (lato sinistro), che il Comune di Pietrasanta ha provveduto a sostituire con più efficienti, moderni e performanti Led.

L’intervento rientra nell’ambito del piano di rigenerazione dell’illuminazione pubblica che l’amministrazione di Alberto Stefano Giovanetti sta portando avanti a step. Nelle scorse settimane erano state sostituite 150 lampade dei cimiteri pubblici cittadini. Un’operazione che non si fermerà certo al tratto del lungomare ma che interesserà tutto il territorio. In elaborazione uno studio di fattibilità per il relamping (sostituzione dell’illuminazione) del viale Apua che anche recentemente ha mostrato segni di cedimento.

“La pubblica illuminazione – spiega il Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – è un tallone d’Achille della nostra città. Stiamo parlando di centinaia di impianti molto vecchi, instabili e dispendiosi che non garantiscono più performance accettabili e soprattutto non sono efficienti ne dal punto di vista ambientale ne economico. Bastano due gocce d’acqua per farla saltare e per lasciare intere zone al buio. Due segnalazioni su tre che arrivano al nostro Urp, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sono legate proprio a malfunzionamenti dell’illuminazione. Stiamo valutando, insieme agli uffici, tutte le opzioni possibili: dal project al partenariato pubblico per garantire, a tutta la città, più efficienza da ogni punto di vista”.