Tommaso Tempestini e’ un nuovo giocatore  del Basketball Club Lucca

Il Basketball Club Lucca ingaggia un nuovo giocatore per il prossimo campionato, si tratta però di una vecchia conoscenza per il pubblico del palasport, un ragazzo dal grande talento che arricchirà notevolmente il roster di coach Nalin.

Risponde al nome di Tommaso Tempestini un play/guardia, classe 1987 per 180 cm di altezza e livornese doc; è un giocatore di grande esperienza che da tanti anni milita nei campionati di serie B e A2 di tutta Italia, da Nord a Sud, dagli esordi a Palermo e Canicattì nel 2007 e nel 2008 alle esperienze a Cecina e Monsummano, passando per Omegna e Piacenza, poi San Miniato e quattro anni fa con il Basketball Club Lucca in serie C Goldbas.

Poi ancora Domodossola, Palermo e gli ultimi due anni alla Pielle Livorno, il primo anno come artefice della promozione in serie B della squadra labronica ed oggi torna a giocare a Lucca, diventata ormai la sua terra di adozione.

“Sono contento di tornare a Lucca che è diventata ormai una parte importante della mia vita, sia sportivamente che personalmente, di fatto abito nella campagna lucchese, dove ho messo su casa insieme alla mia famiglia. Sono stracontento di rientrare a far parte di questa società, ed ho accettato volentieri la proposta ricevuta, diciamo che il rientro è anche merito del bel corteggiamento che ho ricevuto dall’amico Barsanti e soprattutto dal Direttore sportivo Vangelisti, vero artefice dell’accordo.”

Tommaso Tempestini è un ragazzo con i piedi per terra e soprattutto modesto, disposto a mettersi in gioco, a rimboccarsi le maniche e pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra.

“ Ho fatto molti anni in B ed anche e anche in C Gold, sono campionati diversi, ma non per questo uno è più facile dell’altro, per ottenere risultati c’è sempre da lavorare sodo. Della squadra conosco bene qualche ragazzo, Barsanti, Pierini, Russo, mi ricordo anche di Simonetti, gli altri un po’ meno, ma sono sicuro che avremo modo di conoscersi e capire come giocare al meglio in campo, mi sento carico e pronto per questa nuova sfida ”

Felici di aver raggiunto un accordo con un giocatore di cosi importante talento, Tommaso è un ulteriore tassello che va ad irrobustire il già importante roster che abbiamo.