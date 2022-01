Tombola speciale a Forte dei Marmi: ritorna alla vigilia di Befana,

Tombola speciale a Forte dei Marmi: ritorna alla vigilia di Befana, per il secondo anno consecutivo, il gioco realizzato in modo virtuale dall’Assessorato alle Politiche Sociali: “La tombola, organizzata insieme al centro il Mandala – afferma l’assessore Simona Seveso – sarà uno gioco divertente per farci sentire vicini in piena sicurezza. È un progetto di aggregazione e tradizione sociale che auspico sia molto partecipato come l’edizione passata che aveva riscontrato un alto gradimento.”

Il GENNAIO saranno allestiti due turni, alle 15 e alle 16. Per partecipare in modo del tutto gratuito occorre inviare una email a befanafdm@gmail.com, specificando a quale fascia oraria si voglia aderire. Gli iscritti riceveranno una mail di conferma con la cartella e l’invito per la video conferenza su Google Meet.

In caso di vittoria della Tombola, il vincitore riceverà il Premio direttamente a casa propria.

Per informazioni, telefono 393 9447194