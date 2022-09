Tocca anche Capannori il festival “I Musei del Sorriso”,

Lucca, 31 agosto 2022 – Tocca anche Capannori, questa settimana, il calendario degli eventi del festival “I Musei del Sorriso”, organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca.

Giovedì 1 settembre, alle 18 al centro educativo ‘Piccola Artèmisia’ di via Guido Rossa a Capannori , andrà in scena lo spettacolo ‘Il gatto con gli stivali’ della compagnia Pupi di Stac . Di Enrico Spinelli per la regia di Pietro Venè, è rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni ed è a cura del Museo Athena di Capannori in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

In questa allegra versione burattinesca si prendono le distanze dall’impostazione moralistica e con vena più scanzonata e ironica si punta l’attenzione sul personaggio del Gatto, con cui il pubblico dei bambini s’immedesima volentieri, quasi ad esorcizzare le difficoltà e le inadeguatezze dei piccoli di fronte al complesso mondo degli adulti. La storia de Il Gatto con gli Stivali è la storia di una carriera sociale ottenuta con l’inganno, altamente immorale, anche se divertente e emozionante. Lo spettacolo prova a dimostrare come nel mondo sia inevitabile un po’ di ingiustizia e che chi vuole farsi strada deve aiutarsi con l’ingegno e con una piccola dose di furbizia. Accesso libero. Per informazioni 0583428321, piccola.artemisia@comune.capannori.lu.it.

Il festival “I Musei del sorriso” offre un cartellone di 57 eventi a ingresso libero (www.museiprovincialucca.it/eventi) che termina il 22 ottobre 2022; è un’iniziativa del Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca (coordinato dalla Fondazione Paolo Cresci, è una rete di cooperazione e di promozione dei musei del territorio lucchese), che viene realizzata con il supporto della Provincia di Lucca, in collaborazione con 28 musei del territorio e Fondazione Toscana Spettacolo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Per informazioni: Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, Cortile Carrara – Palazzo Ducale – 55100 Lucca: info@museiprovincialucca.it, 0039 0583 417483

Il calendario è a questa pagina: http://www.museiprovincialucca.it/eventi

Instagram: https://www.instagram.com/museiprovincialucca/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCq1F4-8C53W1S2nQoFZPbnQ (dove sono presenti i video promozionali di ciascun museo).