Tir ribaltato alla rotonda di Valdottavo: nessun ferito, ma traffico in tilt

Valdottavo – Nessun ferito nell’incidente che nel primo pomeriggio ha portato al ribaltamento di un tir all’altezza della rotonda per Valdottavo, ma le operazioni di sgombero della carreggiata hanno portato alla formazione di lunghe code

Traffico in tilt per alcune ore sulla strada Lodovica nel pomeriggio di questo giovedì, a causa del ribaltamento di un autoarticolato che trasportava carta da macero destinata alle cartiere della zona che producono cartone ondulato.

L’incidente è avvenuto all’altezza della rotonda per Valdottavo nelle prime ore del pomeriggio. La dinamica è in corso di accertamento da parte delle autorità, ma stando a quanto dichiarato dall’autista, lo stesso sarebbe stato costretto ad una brusca manovra mentre si stava immettendo sulla rotonda, a causa del sopraggiungere improvviso di un furgone che viaggiava sulla stessa corsia, in direzione Garfagnana. La frenata ed il brusco cambio di marcia avrebbero fatto inclinare il rimorchio che, nonostante il tentativo disperato dell’autista di riportarlo in asse, si è ribaltato riversando il suo carico sulla strada.

Non ci sono stati feriti nell’incidente: l’autista è rimasto illeso e la sua prima preoccupazione era stata proprio quella di accertarsi che nessun automobilista fosse rimasto sotto al carico, per poi chiamare subito dopo la macchina dei soccorsi.