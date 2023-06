«Tigre Alge, giustizia verrà fatta»: minacce di vendetta per l’omicidio di Varago

“Elia non mi ha mai dato nessun problema. Adesso lo dipingeranno come un mostro perché ha ucciso un ragazzino di 17 anni. Mi chiedo perché l’abbia fatto, e chiedo scusa alla famiglia di Aymen, sono sicuro che anche lui lo farà». Così parlava Veruska Fiorindi, la mamma di Elia Fiorindi. Il 18enne assassino di Aymen Adda Benameur, Fino a qualche settimana fa aveva lavorato come pizzaiolo. Aveva lasciato gli studi dopo un anno di superiori. Davanti ai giudici, questo ragazzo che non aveva mai avuto problemi che forse i genitori di oggi non vedono, aveva detto: «Aymen aveva un coltello, mi ha detto “O mi dai la droga o ti uccido”».

Una tragedia che ora apre però un quadro nuovo. Inquietante ancor di più, se la scritta sarà considerata autentica. Cioè scritta da una “fazione” o un gruppo che si schiera attorno al giovane assassinato.

Sono le scritte apparse nel quartiere di Varago di Maserada sul Piave (Treviso) in cui viveva Elia Fiorindi, ora in carcere, che ha ucciso il coetaneo per affari di droga durante una lite lo scorso 11 Maggio.

«Alge giustizia sarà fatta». Quattro semplici parole che significano che la resa dei conti è inevitabile e, soprattutto, imminente. La scritta è apparsa nei giorni scorsi sul muro bianco di una parete laterale di piazza Unità d’Italia, la piazza circolare di San Liberale.

Il messaggio è inequivocabile ed è stato scritto a lettere cubitali con uno spray blu sul muro di una zona della piazza che non è coperta da telecamere. Poco distante dal nome riportato in corsivo, si legge la scritta “la nostra tigre”, un autorevole riconoscimento al giovane di origine algerina brutalmente ucciso.

Molto probabilmente gli autori sono gli stessi amici con cui Aymen trascorreva i suoi pomeriggi, la sua famiglia acquisita, la stessa che si è stretta intorno alla famiglia di sangue in quei giorni di pioggia che sono seguiti alla sua morte.

I residenti del quartiere di San Liberale, già abituati a viavai piuttosto loschi, parlano di recenti ronde serali effettuate, sembrerebbe, da parte di entrambe le bande. Sia quelle legate a Fiorindi, che attualmente è rinchiuso in carcere, giovani che fino a qualche settimana bazzicavano anche nei palazzi di proprietà dell’Ater sgomberati in via Feltina; sia quelle legate ad Alge, che si mostrano con brevi incursioni.