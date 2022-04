Ticket sanitari: prorogate al 30 giugno 2022 le esenzioni E90, E91 e E92

12 aprile 2022. L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che la validità delle esenzioni dal pagamento dei ticket sanitari per lavoratori disoccupati, in cassa integrazione e in mobilità (codici E90, E91e E92) in scadenza al 31 dicembre 2021 è stata prorogata fino al 30 giugno 2022. Lo ha stabilito la Regione Toscana con la delibera numero 364 dello scorso 28 marzo.

Chi è già in possesso di una esenzione valida con tali codici non deve effettuare una nuova autocertificazione, salvo che non siano intervenute variazioni nelle condizioni e nel reddito.

L’Azienda ricorda che per verificare e autocertificare l’esenzione per reddito si possono utilizzare le seguenti modalità: il sito della Regione Toscana (se in possesso di un lettore di smart card); la app Toscana Salute; i totem Punto Sì; gli sportelli di front office aziendali; inviare una email al distretto di riferimento (gli indirizzi di posta elettronica sono reperibili al link https://www.uslnordovest. toscana.it/distretti) allegando l’autocertificazione e un documento valido d’identità.

La proroga della validità delle esenzioni si inserisce tra le misure straordinarie di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi economica e in possesso dei requisiti previsti dalla delibera regionale qui di seguito indicati: disoccupati (e familiari a carico) che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’impiego di competenza, con reddito del nucleo familiare fiscale fino a 27.000 euro (cod.E90); lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo (e familiari a carico) appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 euro (cod. E91); lavoratori in mobilità (e familiari a carico) iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo fino a 27.000 euro (cod.E92).