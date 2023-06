‘TI PRESENTO UN’AMICA’: IL 13 E 14 LUGLIO AD ARTEMISIA UNA RASSEGNA DEDICATA ALLA LETTERATURA DI GENERE FEMMINILE

In programma presentazione di libri, incontri, una mostra-mercato e laboratori per i più piccoli

Due giorni, giovedì 13 e venerdì 14 luglio, dedicati alla letteratura di genere femminile grazie alla rassegna ‘Ti presento un’amica’ promossa dal Comune e dalla Commissione Pari Opportunità, con il patrocinio della Commissione Pari Oportunità della Provincia di Lucca, e curata dalla casa editrice Carmignani Editrice di Santa Croce sull’Arno. Al polo culturale Artèmisia di Tassignano sono in programma la presentazione di libri di autrici donne, un focus sull’esperienza del laboratorio di scrittura ‘Parola di donna’ tenutosi nei mesi scorsi ad Artèmisia, una mostra-mercato di libri di genere femminile con la partecipazione di case editrici e associazioni. La rassegna proporrà, inoltre, laboratori sulla lettura rivolti alle bambine e ai bambini e una mostra delle opere artigianali delle donne dell’associazione Artigiani e Artisti di Pandora.

La rassegna è stata presentata questa mattina, (mercoledì) dall’assessore ai diritti, Serena Frediani, da Alida Bondanelli, Elena Franceschini e Annalisa Panelli della Commissione Pari Opportunità (Cpo), dalla consigliera comunale Claudia Berti che fa parte della Cpo e da Micol Carmignani, fondatrice di Carmignani Editrice.

“Con questa nuova iniziativa vogliamo valorizzare la scrittura al femminile e allo stesso tempo offrire occasioni di incontro per dar vita ad un confronto su tematiche importanti e centrali che riguardano il mondo femminile a partire dal lavoro, dai diritti, dalla disabilità e dalla salute coinvolgendo anche esperti dei vari ambiti – afferma l’assessore ai diritti, Serena Frediani-. Una nuova opportunità rivolta non solo all’universo femminile, ma anche a tutta la cittadinanza che auspichiamo venga colta da molte persone”.

“Uscire dalla condizione di ‘eterne minori di età’, come spiega la filosofa spagnola Célia Amorós, è uno degli obiettivi che la commissione pari opportunità si è posto in questi anni – affermano Alida Bondanelli ed Elena Franceschini della Commissione Pari Opportunità -. Con questa rassegna letteraria al femminile racconteremo di donne insieme ad altre donne, perché parlare delle altre con le altre ci permette di acquisire una maggiore consapevolezza su noi stesse, sui traguardi raggiunti e su quello che ancora c’è da fare, per un nuovo paradigma culturale di vera parità di genere”.

“Con questa rassegna di libri vogliamo avvicinare le donne del territorio alle realtà che si muovono intorno al genere femminile, localmente e oltre provincia, presentando nuovi punti di vista e modi di pensare, dalla letteratura alla storia, fino alla medicina, che tengano conto e valorizzino l’approccio diverso delle donne al mondo -spiega Micol Carmignani-. Non appiattire il punto di vista di una donna, ricalcandolo su quello di un uomo, è il solo modo per ripensare la donna come soggetto vero e proprio e creare una dialettica sana e reale nella società”.

La rassegna prenderà il via giovedì 13 luglio alle ore 18.00 con la presentazione del libro di Simonetta Simonetti ‘Storia del lavoro femminile. La Manifattura Tabacchi di Lucca. Una fabbrica di pubblica utilità’, edito da Tra le righe libri (2021). Alla stessa ora (18.00) nella Sezione Ragazzi della biblioteca ‘Ungaretti’ Maria Grazia Anatra, esperta di letteratura per l’infanzia, presenterà il libro ‘Il sogno di Claudia‘ di Marta Morros illustrato da Simona Mulazzani edito da Nube Ocho (2021) con letture e laboratorio per bambine e bambini. ‘Ti presento un’amica’ proseguirà alle ore 21.00 con l’iniziativa ‘Scrivere di donne, scrivere con le donne’ durante la quale sarà presentata l’esperienza del laboratorio di scrittura ‘Parola di Donna’ promosso dal Comune e tenuto da Micol Carmignani, svoltosi nei mesi scorsi a Capannori in occasione dell’ 8 marzo. Interverranno inoltre le autrici dell’antologia ‘Donne sul filo della memoria’ (Carmignani Editrice 2022). Venerdì 14 luglio la rassegna proseguirà con la presentazione del libro ‘Felicemente seduta. Il punto di vista di un corpo disabile e resiliente’ (Le Plurali, 2021) di Rebekan Taussig: oltre all’autrice interverrà anche la traduttrice Beatrice Gnassi. L’evento si concluderà con un incontro sul tema “Conosci te stessa: la medicina di genere” che, a partire dalle ore 21, vedrà l’intervento delle esperte Mojgan Azadegan, responsabile del Centro di Coordinamento Regionale per la Salute e la Medicina di Genere, Maria Teresa Caputo, Dirigente Medico I livello AOUP, cardiologa, responsabile del percorso donna e menopausa, Francesca Milani, ostetrica e Valeria Valentino, ginecologa e autrice del libro ‘La via della fertilità’ (Mondadori, 2022). Sia giovedì 13 che venerdì 14 luglio si terrà anche una mostra-mercato di libri di genere femminile con la partecipazione delle case editrici Blitos Edizioni, Carmignani Editrice, Le Plurali, Nube Ocho Edizioni e di alcune associazioni. Sarà inoltre possibile visitare la mostra delle opere artigianali realizzate dalle donne dell’Associazione Artigiani e Artisti di Pandora. L’evento è ad ingresso libero. Per informazioni Biblioteca Comunale ‘G.Ungaretti’, Tassignano tel.0583 936427; artemisia@comune.capannori.lu. it.