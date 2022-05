“Ti aspetto in biblioteca” arriva in piazza Duomo

Piazza Duomo diventa una biblioteca a cielo aperto sabato 14 maggio, a partire dalle 15: “Ti aspetto in biblioteca”, progetto itinerante di promozione alla lettura, finanziato dal ministero della Cultura e realizzato dalla Rete Documentaria lucchese, fa tappa nel cuore di Pietrasanta dove grandi ma, soprattutto, piccini potranno “sperimentare” la biblioteca comunale “Giosuè Carducci” in una veste tutta speciale, all’aperto.

Gli specialisti della cooperativa So&Co animeranno il pomeriggio a misura di famiglia con letture, laboratori per bambini e tanti giochi che permetteranno di conoscere meglio i servizi bibliotecari. I partecipanti potranno così “rivivere” lo spazio della biblioteca come luogo di rinnovata socialità e di incontro, dopo le restrizioni dell’emergenza sanitaria e avranno l’occasione di immergersi nell’affascinante mondo dei libri, con piccoli omaggi a ricordo della giornata.