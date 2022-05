The Power of Museum – Giornata internazionale dei musei

18 maggio 2022

Lucca, 17 maggio 2022 – Domani, 18 maggio 2022, è la Giornata internazionale dei musei, quest’anno il tema conduttore è The Power of Museum, ovvero esplorare il potenziale dei musei nell’apportare un cambiamento positivo nelle proprie comunità.

I musei sono luoghi di scoperta incomparabili, ci fanno conoscere il nostro passato e aprono le menti a nuove idee: due tappe essenziali per costruire un futuro migliore.

Anche il Puccini Museum aderisce all’iniziativa e invita tutti coloro che hanno costruito e vissuto il passato e le nuove generazioni che stanno costruendo il futuro a visitare la Casa natale di Giacomo Puccini.

Costo del biglietto a 3 euro per ragazzi dagli 11 ai 26 e per gli over 65

Info e prenotazioni al numero 0583 1900379, visite@puccinimuseum.it o direttamente presso la biglietteria del Puccini Museum piazza Cittadella, 5 Lucca