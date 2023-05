Novità assoluta, Evento Unico!!!!

GIOVEDI 25 MAGGIO presso la Discoteca Full Stop via circonvallazione 49 buggiano pistoia

i salottini delle conoscenze!

Sala privata esclusiva per single che vogliono fare nuove amicizie, presso la discoteca Full Stop Buggiano Pistoia.

Presentano la serata Luis Paldi & Marco Vigiani direttamente da Planet tv

The Long Speed date + ingresso alla discoteca al piano inferiore dove si potrà ascoltare e ballare la musica dell’ orchestra dal vivo.

Allestimento postazioni a gruppetti e a tempo gli uomini cambieranno salottino e si accomoderanno in quello successivo. Avrete una scheda dove potrete indicare la vostra preferenza per una persona, se combaceranno con la persona che avete scelto ve lo comunicheremo a fine speed date.

COSTO SERATA 17€ a persona comprensivo the long speed date + 1 drink ingresso riservato a tutti i single + discoteca

Prenota il tuo posto con i tuoi amici al The Long Speed DateLuis whatsApp 349 6 128 128Tel Sms 366 536 22 33mail a luispaldi@gmail.com

MOLTO IMPORTANTE PER NOI:

Se hai prenotato e per vari motivi ti sono sopraggiungi imprevisti ti preghiamo gentilmente sempre di comunicarcelo con largo anticipo, è una cortesia che ti chiediamo di rispettare e ti ringraziamo.

COME ARRIVARELa serata si svolge presso Full Stop via circonvallazione 49 Buggiano Pistoia uscita autostrada Chiesina Uzzanese (ci sono solo 10 minuti di auto) e seguire indicazioni per Borgo a Buggiano, il locale si trova proprio nei pressi del semaforo.