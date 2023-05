Texas, ispanico con il suv forse intenzionalmente contro immigrati ispanici: 7 morti

Texas nel vortice di tragedie e pare inutile il solito refray contro le armi automatiche e da guerra. Perchè qualcosa negli States proprio non va e si uccide anche con un suv. Come a Brownsville, sulla sponda settentrionale del Rio Grande, direttamente a nord e al di là del confine con la città di Matamoros nel Messico.

Il guidatore che pare sia o volontariamente o a causa di droghe ed alcol gettato su un gruppo di persone, è stato arrestato ed è piantonato in ospedale

Erano per la maggior parte migranti dal Venezuela le persone investite da un suv a Brownsville, in Texas.

Lo ha detto il direttore del centro d’accoglienza davanti al quale sono state travolte 13 persone, di cui sette sono rimaste uccise e le altre ferite.

Ma, secondo la polizia, il guidatore, che è stato arrestato, è un ispanico, proprtio come la maggioranza degli abitanti del Venezuela, paese dove la lingua ufficiale è proprio lo Spagnolo e dove c’è una moltitudine di discendenti da immigrati Italiani, e l’Italiano è proprio la seconda lingua; mentre la maggioranza della popolazione è composta da individui nati da etnie diverse, soprattutto persone nate dall’incrocio fra i conquistadores o coloni europei, tipicamente spagnoli e portoghesi, e le popolazioni amerindie indigene precolombiane.Oggi gli indigeni sono una piccola minoranza.

L’autore della tragedia è probabile che fosse sotto l’effetto di droghe o alcol. E’ attualmente ricoverato in ospedale, sorvegliato dalla polizia.