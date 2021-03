Test sierologici gratuiti dei Lions Garfagnana a Pieve Fosciana

PIEVE FOSCIANA – Proseguono con successo le iniziative firmate Lions Garfagnana contro il contagio da Covid 19. L’ultima si è svolta a Pieve Fosciana nel bellissimo semi-chiostro del convento di Sant’Anna con i test sierologici gratuiti.

Tutto questo è giunto in un momento davvero particolare per Pieve Fosciana in quanto pochi giorni fa la comunità è stata colpita dalla morte di un dipendente comunale di 61 anni, Francesco Guidi detto Gigi, molto conosciuto e apprezzato da tutti.

Molti coloro che si sono sottoposti al test tra cui anche diversi giovani che normalmente sono più restii a partecipare a queste iniziative di prevenzione. A guidare e a gestire tutto il lavoro e il personale paramedico i medici Lions Daniele Ballati e Sergio Orlandi. Tra il personale lions anche alcuni medici vaccinati e questo è il loro esito al test sierologico.

fontenoitv