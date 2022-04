Tessere elettorali: è possibile farne richiesta anche al punto anagrafe di Ponte a Moriano

Le tessere elettorali potranno essere richieste anche al punto anagrafe di Ponte a Moriano.

Con l’avvicinarsi delle prossime scadenze elettorali, è stato infatti attivato il servizio di consegna delle tessere elettorali presso la sede decentrata dei servizi demografici recentemente riaperta in via San Gimignano, nei locali dell’ex circoscrizione 8, in modo da agevolare i cittadini della zona nord del territorio comunale di Lucca.

Gli interessati potranno dunque recarsi presso l’ufficio, che è aperto tutti i martedì dalle 9 alle 16.15, per presentare richiesta e il martedì successivo la nuova tessera elettorale potrà essere ritirata allo stesso sportello.

Si ricorda che è opportuno richiedere per tempo il rilascio di una nuova tessera elettorale nel caso di smarrimento o deterioramento, nel caso non presenti più spazi disponibili, o in caso di cambio di residenza.