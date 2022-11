Terzo settore e associazioni, un bando per rimborsare le spese sostenute nel 2021

Il Comune di Porcari mette a bilancio 20mila euro. Ci sarà tempo fino al 7 dicembre

Confermati anche quest’anno i contributi stanziati dal Comune di Porcari per supportare il lavoro delle realtà associative del territorio. Il bando, emanato ieri (22 novembre) dall’amministrazione di piazza Felice Orsi, intende sostenere quelle iniziative e quegli eventi svolti nel 2021 e finalizzati alla tutela della persona e della comunità, allo sviluppo dell’aggregazione giovanile e alla diffusione dello sport. Vi rientrano, solo a titolo di esempio, l’assistenza agli anziani e ai disabili, le attività musicali, artistiche e cinematografiche e quelle di sensibilizzazione e informazione per la tutela ambientale.

Il contributo, per il quale sono stati messi a disposizione 20mila euro di bilancio comunale, spetta ad associazioni, realtà del terzo settore, comitati, fondazioni ed enti pubblici, senza scopo di lucro, che hanno restituito alla comunità servizi e attenzione nell’anno 2021. I soggetti interessati avranno tempo fino al 7 dicembre per partecipare.

“Le associazioni di Porcari sono sempre in prima linea per rispondere alle necessità del paese – osserva Serena Toschi, consigliera con delega al volontariato – e questo bando è un modo per valorizzare nel concreto il servizio svolto. Il volontariato è una risorsa irrinunciabile ed è fatto da persone alle quali non dobbiamo mai stancarci di dire il nostro grazie”.

La richiesta del contributo deve essere redatta sulla base del modello di domanda presente sul sito del Comune (a questo link https://www.comunediporcari. org/servizio/cultura-e-tempo- libero/bando-per-la- concessione-di-contributi-e- vantaggi-economici-a-soggetti- pubblici-e-privati-anno-2022/ ) o ritirabile all’ufficio Servizio interventi alle persone di via Roma 121. Ogni soggetto dovrà presentare la rendicontazione delle spese sostenute allegando i giustificativi: fatture, scontrini fiscali e quant’altro possa far fede per comprovare l’uscita. Le spese oggettivamente non documentabili potranno essere autocertificate dal legale rappresentante fino ad un importo massimo pari al 30 per cento del contributo richiesto.