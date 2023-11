Terzo settore e associazioni, torna il bando per rimborsare le spese sostenute

Il Comune di Porcari mette a bilancio 20mila euro. Ci sarà tempo fino al 4 dicembre

Il Comune di Porcari ha confermato anche quest’anno l’erogazione di contributi per sostenere il lavoro delle realtà associative del territorio. Il bando rimarrà aperto fino al 4 dicembre con l’obiettivo di supportare le iniziative e gli eventi finalizzati alla tutela della persona e della comunità, allo sviluppo dell’aggregazione giovanile e alla diffusione dello sport. Vi rientrano, solo a titolo di esempio, l’assistenza agli anziani e alle persone con disabilità, le attività musicali, artistiche e cinematografiche, ma anche quelle di sensibilizzazione e informazione per la tutela ambientale.

Il contributo, per il quale sono stati messi a disposizione 20mila euro, spetta alle associazioni del gruppo comunale La Piazza, alle realtà iscritte al registro unico nazionale del terzo settore (Runts), a organizzazioni, fondazioni ed enti pubblici senza scopo di lucro che hanno restituito servizi alla comunità nell’anno 2022. Possono partecipare anche i soggetti che si sono costituiti quest’anno con spese rendicontate per la realizzazione di almeno un evento: per loro è previsto un rimborso massimo di 400 euro.

“Il volontariato di Porcari – commenta Serena Toschi, presidente del consiglio con delega all’associazionismo – è da sempre una risorsa irrinunciabile per rispondere alle tante esigenze della comunità, sia nelle emergenze sia nella quotidianità. Quest’anno si è costituito il gruppo comunale La Piazza e abbiamo sperimentato che un buon coordinamento tra le realtà di terzo settore accresce l’efficacia delle azioni proposte. Grazie a tutte le persone che mettono a disposizione il proprio tempo per rendere Porcari un luogo sempre più accogliente, sicuro e vivo”.

La richiesta del contributo deve essere redatta sulla base del modello di domanda presente sul sito del Comune nella sezione Amministrazione trasparente – Sovvenzioni contributi sussidi e vantaggi economicio ritirabile all’ufficio Servizio interventi alle persone di via Roma 121. Ogni soggetto dovrà presentare la rendicontazione delle spese sostenute allegando i giustificativi: fatture, scontrini fiscali e quant’altro possa far fede per comprovare l’uscita. Le spese oggettivamente non documentabili potranno essere autocertificate dal legale rappresentante fino ad un importo massimo pari al 30 per cento del contributo richiesto.

Alle iniziative svolte sarà assegnato un punteggio sulla base del regolamento comunale. Saranno premiate l’appartenenza dell’associazione al gruppo La Piazza, la consonanza con attività che ricadono nelle competenze istituzionali del Comune, la coincidenza con interessi generali o diffusi nella comunità locale; determinerà un punteggio maggiore, inoltre, la rilevanza e la significatività in ambito sociale, civile, sanitario, solidaristico-umanitario, culturale, ambientale e naturalistico, turistico e ricreativo; infine sarà valutata l’affinità con i programmi e gli obiettivi generali del Comune di Porcari, il carattere continuativo e non episodico dell’attività, la qualità della proposta e il coinvolgimento di più soggetti.