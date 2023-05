TERZO FINE SETTIMANA DI ‘VIVI CAPANNORI’ CON TANTI EVENTI

Sabato 13 e domenica 14 maggio è in programma il terzo fine settimana di “Vivi Capannori”, la manifestazione promossa dall’amministrazione comunale per dare occasione a cittadini e turisti di scoprire le tante bellezze paesaggistiche, naturalistiche e architettoniche del territorio. Sarà possibile partecipare ad una serie di visite di gruppo con servizio gratuito di guide turistiche, ambientali, equestri e di mountain bike ad alcuni dei luoghi più significativi e suggestivi del territorio. Al termine delle visite i partecipanti avranno la possibilità di rilassarsi partecipando a degustazioni presso fattorie, cantine e strutture ristorative capannoresi segnalandolo al momento della prenotazione delle visite.

“Siamo molto soddisfatti dell’andamento di questa edizione della manifestazione promossa per far conoscere a cittadini e turisti le bellezze di Capannori con attenzione ad alcuni dei luoghi più significativi e reconditi del territorio – spiega l’assessore al turismo, Lucia Micheli -. In particolare, lo scorso fine settimana è stato il più partecipato nella storia di ‘Vivi Capannori’ con molti cittadini che hanno preso parte agli eventi presentandosi direttamente. Per la buona riuscita delle iniziative e affinché tutti possano usufruire al meglio delle visite raccomandiamo le persone interessate di partecipare previa prenotazione”.

Si inizia sabato 13 maggio con l’Escursione a cavallo sulle colline con guida equestre, prevista alle ore 10.00 con ritrovo presso Il Ranch degli Amici di Ciuffo. Obbligatorio: 50€ per due ore di escursione (inclusa assicurazione) + casco, info e prenotazioni: Il Ranch degli Amici di Ciuffo 347 1728290, racheleangeli@hotmail.it. Alle ore 15.00 con ritrovo al ristorante Tenuta di Santallago è prevista l’Escursione a Santallago con guida ambientale, degustazione (facoltativa): 12€ al ristorante Tenuta di Santallago, info e prenotazioni: Officina Natura 338 7901829, officinanatura@gmail.com. Per finire, alle ore 15.00 con ritrovo alla Chiesa di Segromigno in Monte, si terrà l’Escursione sul Sentiero 13 e visita all’azienda agricola Il Gobbo con guida turistica alla scoperta delle piccole produzioni secondarie che vanno dal miele alle confetture fino alla farina di ghianda che di sicuro è la cosa più particolare perché questa azienda è l’unica in Italia a produrla e commercializzarla. Un prodotto richiesto soprattutto tra gli chef stellati. Ultimamente questa farina è arrivata anche al ‘Mirazur’ di Colagreco che nel 2019 è stato eletto ristorante migliore al mondo. Durante l’escursione visita e degustazione di prodotti tipici all’azienda agricola S.Pietro. Degustazione (facoltativa): 12€ all’Azienda Agricola S. Pietro, info e prenotazioni: La Giunchiglia 0583 341612, info@lagiunchiglia.net.

Domenica 14 maggio alle ore 10.00 ’Vivi Capanori’ inizia con un’Escursione in mountain bike per principianti sull’Altopiano delle Pizzorne con guida Lucca Trail Valley, con ritrovo al Prato dell’Altopiano delle Pizzorne, Villa Basilica. Obbligatorio: 8€ assicurazione con tessera CSI (annuale da attivare 24h prima dell’escursione), degustazione (facoltativa): 12€ al Circolo Ai Linchi, info e prenotazioni: Bike Academy 0583 94116, info@bikeacademyshop.com; alle ore 15.00 con ritrovo presso la Chiesa di Vorno, è prevista Mulini e Ville a Vorno con guida turistica, degustazione (facoltativa): 12€ al ristorante A Bimbotto, info e prenotazioni: La Giunchiglia 0583 341612, info@lagiunchiglia.net. Infine, alle ore 15.00 con ritrovo Fattoria di Fubbiano, San Gennaro, ci sarà l’Escursione vino e colline di Capannori con guida ambientale, degustazione e visita della Cantina (facoltativa): 12€ a Fattoria di Fubbiano, info e prenotazioni: Officina Natura 338 7901829, officinanatura@gmail.com.

La visita alle ville prevede il costo del solo biglietto di ingresso. Le degustazioni sono facoltative e su prenotazione. La prenotazione alle visite è obbligatoria da effettuarsi ai contatti indicati per ogni evento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. Per informazioni: Ufficio Promozione del Territorio Comune di Capannori tel. 0583 428588; promozione.territorio@comune. capannori.lu.it.