Terzo corso del Carnevale, telecronaca su Noi Tv dalle 17

Il Carnevale di Viareggio si prepara al suo terzo corso mascherato. I grandi carri di cartapesta tornano protagonisti sui viali a mare per un sabato all’insegna del bel tempo. Le previsione del meteo sono, questa volta, decisamente di buon auspicio. Ma per il terzo appuntamento cambia l’orario: i carri arrivano sul circuito come nel corso d’esordio, alle 17 per uno speciale spettacolo notturno.

Alle stessa ora inizierà la diretta su Noi tv. Sarà la modella e showgirl Juliana Moreira l’ospite atteso alla sfilata. La festa, però, partirà prima, alle 15,30 in piazza Mazzini con il consueto appuntamento del Carnevalteatro. Una singolare truppa di artisti di strada, intratterranno con la loro performance le persone in arrivo sulle tribune. La coreografia sarà ispirata al carnevale di New Orleans.

Sarà una sfilata dedicata alla solidarietà. Questo fine settimana infatti è dedicata a Refugees Welcome Italia, associazione che lavora per l’accoglienza e l’inclusione sociale dei rifugiati.

Sul percorso dei viali a mare daranno bella mostra di sé le creazioni degli artigiani del carnevale: 14 carri (9 di prima categoria e 5 di seconda), accompagnati dalle maschere (9 mascherate di gruppo e 8 singole).

Ma prima ci sarà la sfilata di apertura da piazza Dante a piazza Mazzini si tinge dei colori delle maglie delle squadre di calcio femminile, che partecipano alla seconda edizione della Viareggio Womens Cup – Trofeo Ondina. Insieme a Burlamacco e Ondina, le atlete di Juventus, Roma, Westchester United e Inter. Sfileranno poi l’armonica versilia, banda del carnevale di Viareggio e gli sbandieratori del Palio di querceta. Tra le sorprese di questo terzo corso del carnevale, arriva anche Wad di Radio Deejay che farà suonare una speciale consolle a lui riservata sulla pedana aggregativa dei Salmastrosi.