Terzo appuntamento per “Le notti dell’archeologia”

Pietrasanta torna a parlare di storia e civiltà antiche con “Le notti dell’archeologia”, la rassegna dedicata a musei e siti di scavo della Toscana giunta al suo terzo appuntamento.

Martedì 19 luglio alle 21,30 il Museo archeologico versiliese “Bruno Antonucci” ospiterà l’incontro “Archeologia contemporanea sulle Apuane: tracce e confini lungo la Linea Gotica”: la professoressa Francesca Anichini e il professor Gabriele Gattiglia dell’Università di Pisa parleranno delle ricognizioni condotte negli ultimi anni lungo tutto l’antico tracciato di difesa che, dal mar Tirreno, arriva all’Adriatico, costruito durante la seconda guerra mondiale. L’obiettivo del gruppo di ricerca è dare un’organizzazione a tutte le tracce lasciate sulle Alpi Apuane durante il periodo bellico, un progetto nato per portare l’attenzione su luoghi conosciuti da chi fa trekking ma dal passato misterioso. “Questo incontro dedicato alla Linea Gotica sembra non avere niente a che fare con l’archeologia, ma in realtà non è così – parole di Francesco Ghizzani, curatore del Museo “Bruno Antonucci” – le tracce della seconda guerra mondiale, così “recenti”, si ricollegano ad altre ancora precedenti e risultano perciò fondamentali per lo studio delle civiltà antiche che è alla base della ricerca archeologica”.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Toscana e organizzata dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con “Pietrasanta Musei”, prevede inoltre per i partecipanti una visita guidata del museo stesso. L’incontro è a ingresso gratuito ed è gradita la prenotazione: 0584795500 o istituti.culturali@comune. pietrasanta.lu.it.