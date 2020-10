Terzo appuntamento per il mese di ottobre dei Giovedì al Museo,

Terzo appuntamento per il mese di ottobre dei Giovedì al Museo, organizzati dal Museo Italiano

dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio: il 29 ottobre alle ore 21 “La castagna

nell’immaginario popolare: leggende, miti, credenze” a cura del Museo stesso.

Questo incontro si svolgerà unicamente in modalità online: è necessario compilare il modulo al

link: bit.ly/ottobremuseo per ricevere la password per il collegamento.

Una serata di racconti e narrazioni che vedono protagonista la castagna, prodotto tipico della

Garfagnana, che ha sfamato intere generazioni ed è stata parte integrante della vita della gente di

montagna. Partendo dal nostro territorio le narrazioni si snoderanno lungo tutta la penisola, alla

scoperta delle leggende nate intorno a questo prezioso frutto: dal castagneto come luogo di

avvenimenti magici, alla castagna considerata cibo dei morti, alle foglie secche del suo albero in cui

sono stati trasformati i bambini che le streghe, invidiose, hanno rapito.

Info:

Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico

Via Comunale 2, San Michele

Piazza al Serchio – Lucca

Orari: da giovedì a domenica

dalle 16.00 alle 19.00

E.mail info@museoimmaginario.net