Terza edizione del balcone fiorito a Seravezza – Vince Monica Tarabella

SERAVEZZA – Si è conclusa la terza edizione del Concorso Balcone Fiorito e la Pro Loco di Seravezza desidera ringraziare tutti i partecipanti di questa Edizione 2021 che si sono impegnati nel rendere davvero splendidi i loro balconi ed i loro giardini.

Con 359 like, la vincitrice di questa edizione è la signora Monica Tarabella di Azzano alla quale vanno le congratulazioni di tutta la Pro Loco.

A seguire Serena Pardini di Farnocchia che ha ottenuto 259 like e Alexandra Franceschi di Seravezza con 93 like.

Tutti i partecipanti al concorso potranno ritirare il loro attestato presso la sede della Pro Loco di Seravezza in via C. Del Greco 11, a partire da venerdì 16 luglio, dalle 9 alle 13.