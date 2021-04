Montecarlo, 31 marzo 2021 – Si è svolta tra sabato 27 e domenica 28 marzo, a Montecarlo, nella Piana di Lucca, la nuova tappa del progetto “Territori Sicuri” coordinata dalla Asl Toscana nord ovest, sotto l’egida della Regione Toscana, con l’apporto nel caso specifico dell’Amministrazione comunale di Montecarlo e delle associazioni di volontariato, della protezione civile e di ANCI.

Per eseguire i test sono stati usati tamponi antigenici di ultima generazione inviati per la diagnosi al laboratorio di virologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. Si ricorda che il tampone antigenico, in caso di positività, viene automaticamente “ritestato” con tampone molecolare tradizionale, per l’eventuale conferma della positività.

Durante il fine settimana sono stati effettuati in tutto 215 tamponi, con tre positività riscontrate, tutte relative a test effettuati domenica 28 marzo.

