TERREMOTO TURCHIA, ONU AFFIDA A VIGILI DEL FUOCO ITALIANI COORDINAMENTO TEAM SOCCORSO STRANIERI AD ANTIOCHIA

Cina, Gran Bretagna, Serbia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Oman, Hong Kong, Sud Africa, Slovacchia, Grecia, Argentina e Bahrain, sono questi i team Usar (urban search and rescue) che su incarico dell’ONU sono coordinati dai vigili del fuoco italiani per i soccorsi ad Antiochia.

La struttura di coordinamento italiana, supportata nell’incarico da Cina, Gran Bretagna e Oman, provvederà a inviare sui siti di intervento i team in base alle priorità scaturite dalla lettura di dati e informazione raccolte. Un sistema che consente di rendere più efficiente ed efficace l’azione di soccorso, con l’obiettivo di salvare più vite umane possibile.

Il centro di coordinamento di settore SCC è insediato all’interno del campo base dei vigili del fuoco a Hatay.