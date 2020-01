Terremoto in Garfagnana 1920 – 2020: L’Unione Comuni Garfagnana promuove la raccolta e la ricerca di documentazione per la realizzazione di iniziative di divulgazione nell’ambito delle celebrazioni del centenario del terremoto in Garfagnana del 1920

Terremoto in Garfagnana 1920 – 2020: L’Unione Comuni Garfagnana promuove la raccolta e la ricerca di documentazione per la realizzazione di iniziative di divulgazione nell’ambito delle celebrazioni del centenario del terremoto in Garfagnana del 1920.

Possibilità di in inviare il proprio contributo entro l’8 febbraio 2020

Quest’anno ricorre il centenario del terremoto che nel settembre del 1920 devastò le comunità locali in termini economici e sociali e segnò pesantemente la vita e la storia della Garfagnana con lutti e danni che misero in ginocchio una terra già segnata dalla marginalità economica, dall’emigrazione e dal diffuso disagio dovuto alle condizioni di vita di un sistema rurale che non assicurava più la sostenibilità economica alle popolazioni. Ma la fermezza e la determinazione del popolo garfagnino, seppure duramente provate, non furono scalfite nel profondo attaccamento alla propria terra.

A tal fine, l’Unione Comuni Garfagnana intende promuovere varie iniziative per celebrarne l’anniversario e, per quanto concerne l’aspetto della ricerca documentale finalizzata a realizzare mostre, una pubblicazione e altre iniziative di divulgazione.

Per l’Unione, la ricorrenza del 2020 dovrà essere sicuramente un momento per ricordare, riflettere, pensare e inoltre rappresentare un’occasione per rilanciare nuovamente in Garfagnana l’attenzione e la consapevolezza del rischio che in passato ha già consentito di organizzare e potenziare costantemente un servizio di Protezione Civile con l’adeguamento di strutture pubbliche e private, l’adozione di strumenti di pianificazione territoriale fino al recente Piano Strutturale Intercomunale, attraverso la formazione e l’informazione a partire dagli scolari e studenti ai loro insegnati.