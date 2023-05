Terre Meravigliose Tre giorni di festival tra natura, fantastico e tradizione

con giochi di ruolo e da tavolo, laboratori, scuola d’armi medioevali, passeggiate nei boschi e alla riscoperta della Fortezza della Verrucole

San Romano in Garfagnana 26, 27 e 28 maggio – Ingresso Libero

San Romano in Garfagnana 18 maggio 2023 – Tre giorni di divertimento all’insegna della scoperta di tradizioni, leggende e luoghi storici. San Romano in Garfagnana diventano il cuore di giornate dedicate al fantastico tra giochi, cultura e natura: il 26, 27 e 28 maggio lancia la prima edizione del festival Terre Meravigliose con attività ad ingresso libero. Il programma su www.luccacomicsandgames.com/it/projects/terre-meravigliose/

Promotore dell’evento è il Comune di San Romano in Garfagnana, con il contributo di Lucca Crea, società che organizza Lucca Comics & Games e altre manifestazioni, e la factory internazionale di storytelling Book on a Tree, il progetto vede il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e dell’Unione dei Comuni e della Fondazione CRLucca, oltre al patrocinio dei Comuni di: Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana e Fivizzano

“Vi invitiamo a scoprire San Romano e e le nostre ricchezze naturali, storiche e culturali sotto una nuova luce – spiega la sindaca Raffaella Mariani -. Metteremo l’accento sul rapporto con la natura, rappresentata dal Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano di cui il Comune fa parte, rendendo i giovani e le loro famiglie protagonisti dell’evento. Il 25 e il 26 in particolare saranno coinvolte le scuole del territorio, ma soprattutto si potrà venire a San Romano per vivere tre magnifici giorni con giochi di ruolo, laboratori, incontri culturali e visite guidate alla scoperta della suggestiva Fortezza delle Verrucole, l’imponente struttura difensiva che domina tutta la valle”.

Ospiti d’eccezione un gruppo di autori e creativi di punta di Book on a Tree, con l’illustratore Andrea Pesi (autore del manifesto del festival) e poi, Piedomenico Baccalario (uno tra i più importanti autori italiani per ragazzi , i suoi libri sono tradotti in 30 lingue); Christian Hill (sviluppatore di giochi ruolo e di miniature e autore di narrativa per ragazzi) ; Christian Antonini (amante della narrativa, autore e storyteller) e Barbara Gozzi (editor e creativa).

Tante le attività che si potranno provare grazie al coinvolgimento delle associazioni Archeopark Fortezza di Verrucole, Garfaludica – Tana dei Goblin, Kraken APS, Fantasy Real Dreams e Fratellanza dei Lupi Grigi. I luoghi storici e le vie del borgo saranno trasportati nel mondo del fantasy, con laboratori creativi, giochi di ruolo e da tavolo, percorsi naturali, fantastiche camminate notturne animate da storie, attività a collegare il gioco e l’immaginazione e poi ancora: caccia al tesoro “in ruolo”, un mix tra il gioco di ruolo dal vivo e la caccia al tesoro, scuola d’arme a tema medievale con tiro d’arco e uso di spada e passeggiate alla scoperta della Fortezza di Verrucole.

Dopo i primi giorni di attività dedicate alle scuole, si parte con un’anticipazione venerdì 26 maggio alle 18,30 con Terre Meravigliose: alla scoperta del borgo San Romano di Garfagnana, con Christian Antonini (piazza Pelliccioni), mentre l’inaugurazione sarà sabato 27 maggio alle 10,30 con le autorità, in piazza Pelliccioni.

Ecco il programma del week end

Sabato 27 maggio

Dalle 10: attività di gioco da tavolo e di ruolo con le associazioni ludiche Garfaludica, Kraken, Fantasy Real Dreams, La fratellanza dei lupi grigi (piazza Pelliccioni).

10:30: Inaugurazione. Appuntamento di apertura con le autorità (piazza Pelliccioni).

11 – 12: Dove sono le storie? Camminata nel bosco con Pierdomenico Baccalario. Percorso narrativo dal borgo alla Fortezza di Verrucole. Partenza in piazza Pelliccioni.

11 – 13: Raccontiamoci una storia. Parte I. Laboratorio per bambini e famiglie con Andrea Pesi e Barbara Gozzi. Ogni storia ha un inizio, disegnamolo. Poi però che succede? Chi c’è laggiù? E chi arriva dopo? Ma se poi succede che… laboratorio con i pennarelli in mano e la fantasia ovunque!

Presso piazza Pelliccioni.

15:30 – 17: Raccontiamoci una storia. Parte II. Laboratorio per bambini e famiglie con Andrea Pesi e Barbara Gozzi. L’inizio della storia lo abbiamo già disegnato. E anche cos’è successo dopo. Okay, ma adesso? Quali altri personaggi potrebbero arrivare? Chi manca? E nel frattempo cos’è che vuole fare il folletto? Tiriamo fuori colori e immaginazione a volontà! Presso piazza Pelliccioni

17 – 18: Laboratorio di Fimo: creiamo un Buffardello! Cappuccio rosso, piedi lunghi, forca a tre denti… È passato il Buffardello! Vuoi provare a replicarlo? Allora scalda le dita e preparati a modellare con il Fimo questo dispettoso spiritello. Presso piazza Pelliccioni

17 – 19: Consulta le carte e conosci il tuo futuro. Il cartomante Zefiro vi dà appuntamento in piazza Pelliccioni per leggere il vostro destino nei tarocchi. Presso piazza Pelliccioni

Dalle 20:30: Storie all’imbrunire. Visita guidata della Fortezza di Verrucole e del territorio circostante con Andrea Pesi e Fortezza Verrucole Archeopark. Al termine della visita sarà offerta una degustazione di prodotti locali. Appuntamento in piazza a Verrucole. (Evento a prenotazione al numero 379/2415958)

Domenica 28 maggio

Dalle 10: attività di gioco da tavolo e di ruolo con le associazioni ludiche Garfaludica, Kraken, Fantasy Real Dreams, La fratellanza dei lupi grigi. In piazza Pelliccioni.

11 – 12,30: Il bosco e la natura nelle storie. Come scatenano emozioni: il bosco e la Natura possono anche diventare “personaggi” all’interno delle storie di vari generi – dal fantasy, all’horror, fino all’avventura e poi chissà… – quand’è che giocano un ruolo importante nella trama? Tra esempi e confronti: come si può sfruttare la Natura all’interno di una storia nuova e perché, se ci fai caso, non finisci impigliato tra i rami! Percorso narrativo nel bosco o dentro il borgo con Christian HIll. In Piazza Pelliccioni.

11 – 12,30: Disegnamo il buffardello. Laboratorio per bambini e famiglie con Andrea Pesi. Come si crea con matite e colori un personaggio della tradizione? Fate, folletti, streghe, streghi… proviamo tutti insieme! Presso piazza Pelliccioni

11:30: Fortezza Meravigliosa: visita guidata alla scoperta di Fortezza Verrucole Archeopark in chiave inedita. Appuntamento in Fortezza. (Evento a prenotazione al numero 379/2415958).

15 – 16:30: I personaggi della tradizione di San Romano in Garfagnana. Laboratorio per bambini e famiglie con Andrea Pesi. Come sono disegnati i personaggi della tradizione? Come potrebbero essere? Scopriamolo e disegniamo insieme! In piazza Pelliccioni.

16:00: Progetto Tolkien: dalla realtà storica al costuming: visita guidata alla scoperta di Fortezza Verrucole Archeopark in chiave inedita: durante l’incontro i partecipanti potranno conoscere analogie e differenze tra armamenti storici e la loro reinterpretazione fantasy in chiave tolkeniana, vedendo dal vivo in parallelo ricostruzioni da archeologia sperimentale di armi e armature medievali e ricostruzioni costuming di armamenti dalla trilogia di Peter Jackson. In piena filosofia Fortezza Verrucole Archeopark, one evitare un incontro frontale, il pubblico presente verrà coinvolto con dimostrazioni e piccoli tutoring sul maneggio di uso di riproduzioni di armi fantasy destinate anche alla credibilità interpretativa nel cosplay. Appuntamento in Fortezza. (Evento a prenotazione al numero 379/2415958).

18 – 19: I giochi di ruolo per raccontare storie. Con Christian Hill. Viaggio attraverso i giochi di ruolo come strumento divertente per imparare a raccontare storie, creare personaggi che ci somigliano o che sono soltanto l’opposto di noi, eroi e antagonisti, guardiani e vecchi saggi.

Presso piazza Pelliccioni.