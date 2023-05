Terre Meravigliose – San Romano in Garfagnana è stato protagonista di un week end fantastico

Terre Meravigliose – San Romano in Garfagnana è stato protagonista di un week end fantastico

Oltre 300 studenti coinvolti nelle attività, decine di figuranti in costumi storici e tanto pubblico che ha giocato, ascoltato storie e partecipato alle passeggiate alla scoperta del borgo e nei boschi

San Romano in Garfagnana 29 maggio 2023 – È stato un week end fantastico quello appena trascorso a San Romano in Garfagnana con il festival “Terre Meravigliose”, che ha portato tantissimi appassionati alla scoperta del borgo, della fortezza delle Verrucole e delle bellezze naturali. Oltre trecento i bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie, coinvolti nelle attività, e tantissime le famiglie che sono arrivate nel borgo per giocare liberamente e provare a vivere insieme storie fantastiche.

Promotore dell’evento è stato il Comune di San Romano in Garfagnana, con il contributo di Lucca Crea, (società che organizza Lucca Comics & Games e altre manifestazioni), e la factory internazionale di storytelling Book on a Tree, con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e dell’Unione dei Comuni e della Fondazione CRLucca, oltre al patrocinio dei Comuni di: Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana e Fivizzano. Dieci le associazioni coinvolte da tutte la Toscana, in particolare dalla Garfagnana e dalla lucchesia, sia per l’intrattenimento ludico in piazza e alla Fortezza di Verrucole sia per l’offerta gastronomica locale con anche la collaborazione del Birrificio La Petrognola con un’offerta di birre artigianali locali.

Ad esprimere soddisfazione l’onorevole Raffaella Mariani, sindaca di San Romano in Garfagnana, che ha ringraziato tutti i partner del progetto per aver contribuito ad un evento “Che ha dimostrato come i piccoli borghi della Garfagnana e i loro gioielli possano essere riscoperti e vissuti, diventando teatro di eventi coinvolgenti e inaspettati”.

Il pubblico si è sfidato in tornei medioevali con spade (finte), ha ballato e ascoltato e vissuto racconti magnifici, disegnato e creato storie fantastiche con il gruppo di creativi di Book on a Tree: Andrea Pesi (autore del manifesto del festival), Piedomenico Baccalario, Christian Hill, Christian Antonini e Barbara Gozzi e c’è chi si è sfidato ai giochi da tavolo e ha vissuto avventure meravigliose grazie alla partecipazione delle associazioni ludiche del territorio: Archeopark Fortezza di Verrucole, Parco avventura Selva del Buffardello, Garfaludica – Tana dei Goblin, Kraken APS, Fantasy Real Dreams e Fratellanza del Lupo Grigio.