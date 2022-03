Al Teatro Alfieri si è svolto un incontro con gli studenti, primo di una serie di appuntamenti che vedranno la partecipazione di ospiti illustri come, in questo caso, Alessandro Benassi che ha affrontato una serie di temi cruciali dell’immaginario creato da Ludovico Ariosto nel suo Orlando Furioso

Partite a Castelnuovo le nuove iniziative legate a Terre Furiose , il programma di eventi in occasione del cinquecentenario dell’arrivo in Garfagnana di Ludovico Ariosto.

Al Teatro Alfieri si è svolto un incontro con gli studenti, primo di una serie di appuntamenti che vedranno la partecipazione di ospiti illustri come, in questo caso, Alessandro Benassi che ha affrontato una serie di temi cruciali dell’immaginario creato da Ludovico Ariosto nel suo Orlando Furioso: il gioco, il viaggio, l’Islam e i saraceni, le donne, la guerra, l’amore, le arti e il fantastico.

fonte noitv