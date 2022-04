“TERRE FURIOSE”: INCONTRI SULL’IMMAGINARIO. Il NOME DI LUCCA COMICS & GAMES ANDRÀ SULLA LUNA

Sorpresa del divulgatore scientifico Adrian Fartade

Il 4 maggio appuntamento con lo storico Franco Cardini

al teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana

Castelnuovo di Garfagnana, 23 aprile 2022 – Il nome di Lucca Comics & Games andrà ufficialmente sulla Luna con la prossima missione della Nasa prevista a giugno. Questa la notizia a sorpresa che Adrian Fartade, divulgatore scientifico fra i più creativi, ha annunciato a Castelnuovo Garfagna, nel corso dell’incontro aperto alle scuole e al pubblico, che ha visto la partecipazione delle classi terze delle primarie di secondo grado del comprensivo di Castelnuovo, di due classi dell’Isi di Barga e di una delegazione di studenti dell’Isi Garfagnana.

L’evento rientrava nel ciclo di appuntamenti “Ariosto in Garfagnana – Incontri sull’immaginario ariostesco”, ideati da Alessandro Benassi e da lui introdotti, su alcuni temi dell’immaginario creato da Ludovico Ariosto nel suo Orlando Furioso. Il ciclo di incontri è compreso nel più ampio programma “Terre Furiose”: progetto nato per celebrare i 500 anni dall’arrivo di Ludovico Ariosto in Garfagnana, promosso dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana e realizzato dall’amministrazione insieme a Lucca Crea (società del Comune di Lucca che gestisce e organizza eventi culturali e manifestazioni come Lucca Comics & Games), in collaborazione con la Regione Toscana, grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alla collaborazione con Promo P.A. Fondazione.

“L’uomo prevede di tornare sulla luna – ha spiegato Adrian Fartade ai ragazzi – fra pochi anni. Intanto a giugno partirà la prima missione della Nasa, con una navicella spaziale che starà in orbita per un mese intorno alla Luna. Proprio l’Agenzia Spaziale Americana ha aperto un programma, che rende possibile candidare un nome da inviare simbolicamente nello spazio, stampato su di una sorta di personale carta d’imbarco che sarà davvero a bordo della navicella. Bene, sono riuscito a mandare un nome davvero speciale: quello di Lucca Comics & Games – ha annunciato Fartade mostrando l’immagine del biglietto – quindi il nome del Festival andrà ufficialmente sulla missione Artemis I in viaggio per la Luna”. La presidente di Lucca, Francesca Fazzi, presente al momento dell’annuncio ha ringraziato Fartade a nome del Festival.

Il prossimo appuntamento in calendario, vede lo storico Franco Cardini illustrare “Il duello, la guerra e la virtù dei cavalieri antichi” il 4 maggio, ore 17, (Sala Suffredini – Castelnuovo di Garfagnana, Piazzetta Ariosto) in un imperdibile incontro aperto al pubblico.

