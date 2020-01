Terrazza della Repubblica: ripartono i lavori

Per quanto riguarda la fognatura, il cantiere parte in queste ore ed ha un importo totale pari a 45mila e 800euro. Il costo maggiore è quello della copertura (3,6 milioni di euro): il progetto esecutivo attende il nulla osta della Soprintendenza (che ha già approvato l’impostazione generale) per poi procedere alla gara di appalto dei lavori.

La prima fase dei lavori, eseguiti l’anno scorso, hanno visto il rifacimento dei sottoservizi, dai cavi dell’illuminazione pubblica a quelli della fibra ottica, e la sostituzione di 18 impianti dell’illuminazione

“E’ un lavoro importante che attendeva da almeno 30 anni” – dichiara il sindaco Del Ghingaro. “Poi c’è chi tentenna, chi pontifica, chi aspetta da una vita e chi distrugge.Noi costruiamo: parlano i fatti.”