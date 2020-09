“Terra Tostada” (dura) di Luca Romano nella Sala delle Grasce

PIETRASANTA – “Terra Tostada” (dura) di Luca Romano nella Sala delle Grasce, la fotografie “racconta” il rito dell’antica tosatura delle pecore sarde

Inaugurazione sabato 26 settembre alle ore 17.00

La “Terra Tostada” di Luca Romano nella Sala delle Grasce. Gli scatti in bianco e nero del fotografo sono protagonisti fino 4 ottobre nella nuova Sala del Leone (via Garibaldi, 70) a Porta a Lucca. Il vernissage è in programma sabato 26 settembre, alle ore 17.00, alla presenza del sindaco, Alberto Stefano Giovannetti e dell’artista.

La macchina fotografica di Romano racconta e documenta con realismo carnale la tosatura delle pecore nei grandi allevamenti familiari sardi. Un rito che continua nel tempo e che appartiene alla storia della “terra dura” e dei grandi contrasti. La Sardegna. “La zona di Su Pranu non è lontana da Cagliari. – spiega Romano – Intorno campagna e qualche casolare. Il paesaggio si perde fino alla fievole cornice del gruppo montuoso del monte Linas. Percorro il sentiero che porta dalla casa di Giovanni all’ovile dove tosano le pecore. Dietro di me Nando vede che osservo il terreno che calpesto. Legge i miei pensieri e mi dice: Terra dura questa. Piena di sassi. Ma noi sardi siamo riusciti a domarla. Era tutto lì… in quella frase, in quel momento…”.

La mostra, promossa dal Comune di Pietrasanta, resterà aperta il sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 24.00, il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 16.00 alle 20.00 e venerdì dalle 16.00 alle 24.00. L’ingresso è libero.

La mostra è patrocinata Cns International, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, Parco Apuane e Gruppo Fotografico Iperfocale.

